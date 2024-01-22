長榮機師取得罷工權確定 24日召開勞資協商

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長榮機師工會22日取得合法罷工權，不排除春節期間罷工。交通部次長林國顯表示，先前勞資雙方已初步有幾次協商，而在取得罷工權確定後，相信對長榮資方來說，後續會有不一樣的思考方式，也會想盡快協商。

機師工會提三大訴求「調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員」。據了解，昨日桃園市勞動局邀集勞動部、民航局航政司、長榮資方及工會在桃市府協商，但雙方在加薪方面仍有歧見。

林國顯說，長榮資方認為去年公司有盈餘，也已發放六個月年終、且全公司皆有調薪以及提供相關季節獎金；而工會喊的加薪幅度是在發放獎金及加薪之前，因此資方仍要評估可負擔性。

林國顯強調，取得罷工權只是目前的狀態，行使罷工權是過程的手段，不是最終的目的，相關的訴求還是要透過溝通解決。他表示，工會在今日取得罷工權後，相信資方後續會有不同的思考方式，預計24日再行溝通，期待雙方儘速取得共識，避免造成旅客不便。

機師工會表示最遲會於罷工前24小時預告，林國顯認為，以航空業來說，24小時的預告時間仍然過短，對春節期間已訂票的旅客及旅行業者來說，最擔心出現不確定因素，希望能為旅客安排足夠時間，並以不發生罷工為最大目標。

而在聘用外籍機師部分，林國顯指出，飛安是我們最重視的原則，任何一家航空都得聘用符合機型的機師駕駛，近年來旅客對新闢航線的需求不斷，原公司不一定有符合資格的機師，會從副駕駛或相近航機的正駕駛作轉訓，若仍不足也會從國外引進，這是必要的條件，目前航空公司也都符合法規、依法申請，沒有飛安疑慮。