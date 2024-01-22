民團盼暫緩代孕修法 薛瑞元：春節後開公聽會

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《人工生殖法》修法意見分歧，其中「代理孕母」爭議較大，民間團體今天公布網路調查結果，超過8成受訪者不支持代理孕母合法化，並主張應暫緩代孕修法。衛福部長薛瑞元表示，預計春節後會召開至少2場公聽會，聆聽各界聲音後，再決定是否將代理孕母和其他人工生殖議題拆成兩階段修法。

《人工生殖法》修法爭議多年，過去主要討論無子宮或無法生育的女性及其配偶，可否開放尋求代孕。2019年國內開放同性婚姻，但至今仍尚無法使用人工生殖生育，薛瑞元曾表示，修法是不可迴避的事情，這是公平性問題。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟、社團法人台灣懷孕婦女關懷協會及社團法人台灣婦女維護生命協會進行問卷調查，高達82.1％、共6388名受訪者不支持代理孕母合法化，並主張應暫緩代孕修法。

薛瑞元今天受訪表示，目前行政院版《人工生殖法》修正草案還沒出爐，但已找專家討論初步內容；社會上對於代理孕母還有許多不同看法，這次選舉中也可以看到各政黨對於代理孕母的態度不盡相同，顯然社會共識還有一段距離，因此預計春節過後、立法院這個會期裡，至少召開2場公聽會。

薛瑞元指出，《人工生殖法》不只有代理孕母，還包括單身女性、女女同性伴侶是否可使用人工生殖，這些議題都需要各界討論，而男男同性伴侶和代理孕母相關，議題非常複雜。

薛瑞元說，目前立法規畫是包含代理孕母一起研擬，待聆聽各界聲音，如果多數人主張分別處理，則會採兩階段修法；如果各界認為可以一起處理，就到立法院再做爭論，看看能否形成共識。