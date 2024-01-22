春節罷工危機 長榮航空成立緊急應變小組「不放棄協商」

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長榮航空機師罷工投票以壓倒性通過，不排除要在春節期間罷工，對此長榮航空發出聲明回應，長榮為自負盈虧的民營公司，考量永續發展，無法短期大幅調薪，但已有逐步調整薪資福利，已成立緊急應變小組，不放棄與工會協商。

長榮航空表示，長榮航空機師人數超過1460人，據媒體報導此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師有543人，為長榮航空機師總人數的37％，基於社會責任並遵照交通部、民航局要求，長榮航空已成立緊急應變小組，將不放棄與工會協商，呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實的態度繼續進行勞資協商。

長榮航空說，緊急應變小組將會統籌盤點人力、調度航班及負責旅客輸運規畫，確保主要航線的營運，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響的航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。

長榮航空說明，機師工會長榮分會罷工訴求為，調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員。自該工會於2022 年提出調整薪資福利調解至今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整逾20％，飛行津貼也同步提升，每月薪資不含外站津貼已增加台幣1萬8000元至3萬6000元以上。

外站津貼部分，長榮航空除了提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航空津貼計算給付時間為國內業界最長，且自2023年至今調幅達17％。以長榮航空台北飛往洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的2天期間，其中早餐已由公司提供，另外午晚餐共4餐則給予283 美元，約台幣8760元餐費。

長榮航空說，公司在去年有獲利的基礎下，已發放 6 個月的年終獎金，並將於結算2023年實際獲利後，另再發放員工酬勞，但長榮航空為自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪，但是公司會持續增進員工薪資福利，與員工分享公司的營運成果。

另針對在遭質疑違法聘雇外籍機師，長榮航空解釋，已積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員，但國內飛行人才有限，只有當本國籍機師人數不足時才會聘用外籍機師，外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致，這是一直以來晉用機師的原則及做法。 長榮航空表示，目前國內各家航空公司晉用外籍機師時皆援引相同法規，長榮航空也遵循相關法令聘僱與訓練外籍機師，所有機師均須通過業界訓練和考核，取得執飛機型的檢定證後才能執飛，另針對勞動局的處分，已向主管機關提起訴願。