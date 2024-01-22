機師取得合法罷工權 長榮航空「遺憾」回應了

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桃園市機師職業工會於今針對非長榮分會會員投票部分進行開票，開票結果長榮分會順利取得合法罷工權，工會朝春節前後正式啟動罷工行動規畫。對此長榮航空公司表示，在持續尋求與機師工會溝通協商下，仍有此結果表達遺憾，呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實的態度繼續進行勞資協商。

長榮航空指出，機師工會長榮分會此次罷工訴求為調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時 6 美元、停止聘用外籍正駕駛員，公司均秉持善意以事實積極回應。自該工會2022年提出調整薪資福利的調解迄今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整逾 20％，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加1.8萬至3.6萬元以上。

外站津貼部分，長榮航空表示，除了提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航空津貼計算給付時間為國內業界最長，且2023年迄今調幅達 17％，以長榮航空台北至洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的兩天期間，其中早餐已由公司提供，午晚餐共4餐給予283美元（約台幣8760元）的餐費。

長榮航空強調，照顧員工的初心從未改變，公司在去年有獲利的基礎下，已經發放6個月的年終獎金，並將於結算 2023 年實際獲利後另再發放員工酬勞。長榮航空為自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪，但公司會持續增進員工薪資福利，與員工分享公司的營運成果。

在外籍機師聘僱方面，長榮航空指出，因國內飛行人才有限，長榮航空積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員；惟當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致，此為長榮航空一直以來晉用機師的原則及做法。

長榮航空表示，目前國內各家航空公司晉用外籍機師時，均援引相同法規，長榮航空亦遵循相關法令聘僱與訓練外籍機師。針對勞動局之處分，已向主管機關提起訴願。所有機師均須通過業界訓練和考核，取得執飛機型之檢定証後始得執飛。

長榮航空機師超過1460人，長榮航空表示，據媒體報導此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師543人，為長榮航空機師總人數的37％，長榮航空不放棄與工會協商，並遵照交通部與民航局要求，長榮航空已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，確保主要航線營運。

長榮航空表示，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機 App 公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。