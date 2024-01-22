桃園龜山夯！躍居2023下半年十大預售屋交易熱區

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據實價登錄資訊顯示，2023年下半年預售屋最夯的十大交易熱區，桃園市龜山區以2,103件居冠，新北市三重區2,033件居次，桃園市中壢區1,661件排名第三。

房仲業指出，《平均地權條例》修正條文於2023年7月1日施行，新法上路後禁止預售屋、新建成屋換約轉售等行為，預售屋交易回歸供需基本面，以自住、長期置產為交易主力。

永慶房產集團統計預售屋實價登錄資訊，2023年下半年揭露至11月，預售屋交易最熱門的十個行政區由新北市、桃園、台中三都包辦，其中以桃園市龜山區2103件居冠，新北市三重區2033件居次，桃園市中壢區1661件第三。

永慶分析，去年下半年十大預售交易熱區榜單中，桃園市就有龜山區、中壢區、大園區與桃園區上榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園近年受惠桃園軌道建設持續推進，還有A7、青埔、小檜溪等重劃區陸續開發加持，讓桃園市預售屋交易呈現多點開花的現象，加上相對親民的房價，也吸引不少脫北購屋客進場。

至於新北市，陳金萍分析，2023年下半年預售屋交易入榜熱門行政區有三重、淡水、土城及林口，這四個行政區都有重劃區坐落的優勢，建商推案增，相對親民的房價也讓交易量獲得支撐。

此外，比較2023年上、下半年十大預售屋交易熱區的月均交易量變化，就有6個區域增幅超過一成。桃園市龜山區與大園區下半年月均量較上半年增加44.8％及44.2％，增幅最大。

新北市淡水區也有29.1％的增幅，顯示這些區域的預售市場依舊火熱。

陳金萍指出，《平均地權條例》修法上路後對龜山區與大園區預售屋交易沒有造成衝擊，月均交易量更是較上半年成長逾四成，不少建商看準龜山產業聚落成長與大園航空城發展空間，推出平均3字頭單價的中、低總價住宅，吸引自住買方，加上與雙北市比價效應，受到首購、換屋族群青睞。