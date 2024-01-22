康博唐偉智 接任弘道彰化助老委員會主任委員

在弘道老人福利基金會彰化服務處倡導下，各界熱心捐款響應，於日前113年1月20日共同促成了一場暖心的「寒冬助老聯合圍爐餐會」。活動中，100多位獨居弱勢長者在和美大中華國際美食館席開八十桌，品嚐了一頓豐盛的圍爐餐，並欣賞了精彩的表演，共度了歡樂的年節時光。此外，活動中也進行了弘道彰化助老委員會主委的交接儀式，在彰化縣長王惠美的見證之下由第四屆主委王世忠交棒給第五屆唐偉智主任委員。

在這場感動的餐會上，71歲的獨居阿暖阿嬤毫不猶豫地展現了自己的舞台處女秀，與響應大使林奕妘以及知名演員陳子強一同上台演唱「期待再相會」。阿嬤在歌聲中流露出的淚水，是她對生命的感激之情，這首歌成為她在住院治療和復健期間的陪伴，彷彿記錄著她戰勝困難的過程，也傳遞出正能量的信念，只要堅持下去，雨過就會是天晴。

新任第五屆主委唐偉智在接任的談話中表達對今年寒冬助老聯合圍爐餐會各界贊助的感謝之情。他期望能充分發揮社團與企業的社會影響力，引起大眾對助老議題的關注，並與弘道共同努力，打造友善高齡環境，讓每位長者都能擁有安心、精彩的老後生活。弘道老人福利基金會執行長李若綺強調，寒冬孤獨的年味對於獨居弱勢長者而言格外沉重。因此，每年底弘道彰化服務處舉辦「寒冬助老聯合圍爐餐會」，旨在讓這群長者在熱鬧的節慶氛圍中感受到關愛，減輕他們心中的孤獨，提升生活幸福感。康博集團主席吳俊毅致詞時也說，很榮幸參與這麼優質的公益團體，希望能在弘道老人福利基金會的帶領下，一起為助老服務帶來更多有意義的幫助。

弘道彰化助老委員會新任主委唐偉智也表示榮幸接下這一使命，並期待在新的一年中繼續為長者們帶來幸福與關愛。處長施淑莉也說感謝各共同主辦單位的大力支持，其中包括中華電信彰化燭光隊、全興環保有限公司、國際獅子會300D-1區2023-2024第三專區主席林義順及各分區所屬分會、彰化縣忠義獅子會、彰師大國際同濟會、圓夢行善團等，他們的支持和參與為整個活動增添了濃厚的愛心氛圍。在主要贊助單位方面，感謝全國創新創業總會中部地區委員會、社團法人彰化縣富友慈善會、長泓膠業慈善與教育公益信託基金專戶、青騰國際有限公司、康博集團、賀山興業有限公司、貿三股份有限公司等單位的慷慨贊助，使得活動能夠順利舉辦並達到更多的弱勢長者。另外，活動中熱情的演出表演團體也給整個場面增添了色彩，其中包括耆美曼丁鼓舞團、娜娜婚創設計工作室、韓風水起舞團、STARSEEDS FAMILY KIDS以及黑狗兄薩克斯風樂團等，他們的表演為整個聚會帶來了更多歡樂和溫馨。

這場「弘道第十五屆寒冬助老聯合圍爐餐會」充滿了感動與暖意，不僅帶給弱勢長者們一場豐富的圍爐盛宴，更透過交接典禮、感人的演唱和熱情的演出，彰顯了社區的關懷和共融力量。期盼在新的一年裡，彰化地區能繼續舉辦更多類似的活動，讓更多長者感受到社會的關愛，共同營造一個溫馨、友善的高齡社會。