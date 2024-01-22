長榮航罷工到底吵什麼？機師訴求、公司聲明一文看懂

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桃園市機師職業工會（簡稱機師工會）今（22）日針對機師罷工投票正式開票，宣布包含非長榮分會會員在內所發起對長榮航空的罷工投票並取得罷工權。長榮航空已成立緊急應變小組應對罷工，不放棄與工會協商。

長榮航空機師人數超過1,460人，根據媒體報導此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師為543人，為長榮航空機師總人數的37％，長榮航空不放棄與工會協商。

機師工會罷工訴求

機師工會長榮分會本次罷工訴求為：調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時 6 美元、停止聘用外籍正駕駛員。公司均秉持善意以事實積極回應。自該工會於 2022 年提出調整薪資福利之調解迄今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整逾 20％，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加台幣18,000～36,000元以上。

在外站津貼部分，長榮航空除了提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航空津貼計算給付時間為國內業界最長，且自 2023 年迄今調幅達 17％，以長榮航空台北-洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的兩天期間，其中早餐已由公司提供，另外午晚餐共4餐給予 283 美元（約台幣8,760元）的餐費。

長榮航空照顧員工的初心從未改變，公司在去年有獲利的基礎下，也已經發放6個月的年終獎金，並將於結算2023年實際獲利後，另再發放員工酬勞；但長榮航空為自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪，但是公司會持續增進員工薪資福利，與員工分享公司的營運成果。

長榮航培訓國內機師 本外籍晉升標準一致

在外籍機師聘僱方面，因國內飛行人才有限，長榮航空積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員；惟當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致，此為長榮航空一直以來晉用機師的原則及做法。

目前國內各家航空公司晉用外籍機師時，均援引相同法規，長榮航空亦遵循相關法令聘僱與訓練外籍機師。針對勞動局之處分，已向主管機關提起訴願。所有機師均須通過業界訓練和考核，取得執飛機型之檢定証後始得執飛。

長榮航空基於社會責任並遵照交通部、民航局要求，長榮航空已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，確保主要航線之營運，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機 App 公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。