緯育TibaMe for Business 全新「未來人才塑造所」正式發布

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緯創（3231）集團旗下專注於B2B培訓的緯育TibaMe for Business，於2024年1月發布「未來人才塑造所」培訓產品目錄，以「教育即服務」的解決方案，協助企業培訓未來所需人才，進而賦能人才、打造企業韌性，透過新技術、新商業、新管理，提供企業數位優化解方，達成人才永續願景。

新技術》緯育TibaMe for Business課程，逐一擊破員工工作時遇到痛點

其中，在新技術方面，從資料科學、人工智慧、雲端開發，到科技趨勢洞察，帶領人才跟上最新科技浪潮。特別是在AI時代來臨、其應用百花齊放之際，緯育TibaMe for Business推出「緯育微軟學院」，包含Microsoft 365、GitHub Copilot、Copilot in Excel、PowerPoint、Azure認證等課程，針對數位工作者以及IT開發人員實際工作時遭遇的痛點，手把手教學，使人才得以用新科技輕鬆解決工作上常遇到的問題。

新商業》導入AI技術，讓人才化身企業佈局東南亞的先鋒

至於新商業，緯育TibaMe for Business從國際商務、數位行銷、顧客導向與服務創新，到產品開發與商機洞察一網打盡，更因應企業增加對東南亞佈局，推出越南語課程；此外，還利用AI製課技術，把各種培訓課程轉換為英語、越語或泰語，從字幕到老師的講述，都可以更換自如，而且不會出現老師口型和語音不連貫的狀況，幫助人才在企業落地東南亞時，能成為具有溝通與領導能力的尖兵。

新管理》在AI崛起、缺工雙重夾擊下，助人才沉穩掌舵

而在新管理層面，緯育TibaMe for Business從2023年一整年企業數位課程排行榜觀察，企業最迫切需求的三大課程分別是高效邏輯思考、跨世代溝通、專案管理。為使人才能通曉這些關鍵議題所需技能，緯育從永續與友善職場環境、員工議題與領導實務、目標管理與決策思維、建立敏捷團隊著手，協助人才在AI與缺工雙重衝擊下，依然可以為企業做好管理。

緯育TibaMe for Business提供多種選擇解決方案，讓企業免為人才煩惱

受地緣政治、淨零減碳、能源轉型、缺人才等因素影響，唯有透過人才培訓，促進人才對企業價值觀和文化了解，才能確保人才供需穩定，且跟著企業持續成長。緯育TibaMe for Business的企業一站式解決方案，提供企業內訓所需的雲端學習平台、線上課程、企業包班與混成培訓課程，甚至可依照企業需求外訓，提供實體、直播，或學程課程，幫助企業發展關鍵高效人才。

各行各業都按讚，歡迎和緯育TibaMe for Business攜手打造人才和企業璀璨未來

從傳產製造業、汽車業、金融業、服務業、醫療與生技產業、國營企業、政府機關、非營利法人組織，到各級學校，都有導入緯育一站式解決方案的實績，累積超過300家企業導入顧問式專案、2,700家企業派訓。邀請您和緯育TibaMe for Business攜手幫助人才轉型，朝更基業長青、更永續的目標更近一步。歡迎免費索取緯育TibaMe for Business 「未來人才塑造所」培訓產品目錄，請見：https://bit.ly/3vEblhQ