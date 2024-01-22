長榮機師取得罷工權 投保旅綜險還來得及？產險業者這樣說

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目前長榮機師已確定取得罷工權，民眾若在春節前後即將出國，現今投保旅綜險是否有效？產險業者表示，長榮機師只是罷工投票通過，尚未公布罷工日期，應該無法視為「已知事故」，不過，未來要如何界定，會再開會討論。

由於寒假出國潮，元月份投保旅行綜合險件數已明顯上升，長榮機師確定要罷工之後，據產險業者表示，預期未來一、二日內投保旅行綜合險件數會更多。因應即將搶投保旅綜險潮，部分產險業者已表示，會開會討論如何界定。

長榮機師罷工投票已在22日上午確定長榮機師即將要罷工，預期會影響春節前後計劃出國旅遊的民眾，產險業者指出，必須在公布罷工日期前就先投保「旅行綜合保險」，才能享有「旅行不便險」的保障，若是在已宣布或已發生罷工事件後才投保的話，就不在理賠範圍內。

在國境解封後，各產險的海外旅行綜合險條款雖已全面更新，然在機師罷工之前，提前投保旅綜險有保障的原則是不變的。產險業者表示，依據海外旅行不便保險「班機延誤保險」項目，對於所預定搭乘之定期航班較預定出發時間延誤四小時以上者即符合承保範圍，保戶依據條款準備相關證明文件提出審核，經確認符合條款內容且未屬於特別不保事項時即依約賠付。另外，不便險中還有「班機取消保障」，只要符合條款理賠規定時，產險公司也是會理賠。

產險公司推出的旅行綜合險中「旅程取消保險」，即是保障被保險人於預定海外旅程開始前(部分產險有訂「七日」)，若因預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工，導致所預定搭乘之班次取消或延誤達24小時，或其預定前往之地點發生暴動、民眾騷擾之情事，而必須取消預定之全部旅程，對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及票券之費用，保險公司將負理賠之責。