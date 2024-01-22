學測數B考碳排放時事題 全教會：較去年易分數可望上升

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今年學測數學B考碳排放的時事題，全國教師會解析指出，數B特有題型多有出現，與數A有明顯差別，考題難易適中，讓數B學生能建立學習信心。與去年相比，今年數B整體較易，試題符合領綱，預估分數可能較去年上升。

全教會表示，今年數B特有題目，包括第6題與藝術結合，強調比例運算；第10題與運動學相關，提及週期性的數學模型，為數B特有單元；第16題將空間坐標轉換為地球的經度、緯度表示，進而求出弧長；第18題提到立體圖形，與數A有所區隔，顯示數B內容的獨特性。

全教會指出，第11題提到碳排放量，討論碳排放的問題，結合全球氣候變遷議題，屬於時事題；第7題提到氣溫變化，和地理相互呼應。 ，是跨領域綜合題；第14題提到 學生報考數A數B，結合學生生活真實情境，頗具素養 。

全教會說，今年數B混合題型除了單選題外，也包括計算，如第18至20題提到立體圖形的判斷，運用公式計算面積與體積。整體混合題型設計恰當。

全國高級中等學校教育產業工會則說，今年數B從基本題型由易而難循序漸進，電玩遊戲、布置聖誕樹、學測數學AB考生報名比例入題，說明數學的實用性。

全中教說，今年數B文字量增加，計算量改變不大，難度較去年（中間偏易）提升，屬於難易適中類型，可鼓勵學生不要太早放棄。今年無數B特有的圓錐曲線相關題目，幾何題型較少、代數類型題目增多，對文組生而言是適合的題目。