準媽媽有福了！ 北市開放婚前受檢1項目、新增2篩檢補助

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國人晚婚、晚生容易造成孕婦高危險妊娠疾病與新生兒健康問題，為守護母嬰健康，台北市衛生局宣布，今年起「婚後孕前健康檢查」開放婚前受檢並新增抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）補助，還增加孕婦子癇前症篩檢補助及發送「暖心待產包」，讓市民安心備孕、安心待產。

台北市衛生局表示，以往設籍北市已婚民眾，可享有1次免費的婚後孕前健康檢查，男性檢查項目包含尿液、梅毒、愛滋病、血液常規及精液分析檢查；女性則是尿液、血液常規、梅毒、愛滋、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素及披衣菌抗體檢查。

如果是懷孕第9至20周的設籍北市婦女，則可享有免費初期唐氏症篩檢或中期唐氏症篩檢，前者檢查項目是2項血清檢驗及胎兒後頸部透明區超音波檢測，後者則是甲型胎兒蛋白（AFP）及β人類絨毛膜促性腺激素（β-hCG）血清檢驗。

北市衛生局副局長李碧慧宣布，今年起，婚後孕前健康檢查新增抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢查，每胎定額補助500元，而且也擴大補助對象，往後未婚者也可受檢，但須在受檢日起1年內結婚，並備妥相關證明文件才能向衛生局申請補助費用。

李碧慧也指出，懷孕9至13周設籍北市婦女，今年起可享有子癇前症篩檢補助，檢查血清檢驗及子宮動脈血流脈動係數（PI）等計算風險，每胎定額補助800元。

為建構友善待產環境，李碧慧表示，今年起設籍北市孕婦可以在33家醫療院所待產時收到「暖心待產包」，內含產褥墊、看護墊、防溢乳墊、沖洗器及待產資訊文宣，協助孕婦待產用物準備不慌亂，也能在產後了解寶寶的照護知識及福利，歡喜迎接新生命。

衛生局健康管理科長林雪蘭補充，北市共74家醫療院所提供婚後孕前健康檢查、唐氏症篩檢及子癇前症篩檢，由於各家提供篩檢項目不同，可至衛生局官網查詢好再前往受檢。另外，北市醫療院所提供的抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）及子癇前症篩檢費用不一，但市府各補助500元及800元，不足額由民眾自費。

衛生局提醒，民眾把握20至35歲理想生育年齡，接受婚後孕前健康檢查做好孕前準備，懷孕時則接受14次產檢，並利用產前遺傳診斷補助，降低妊娠與生產併發症風險，及維護胎兒健康，讓孕期更順利。