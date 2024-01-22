大跌一波變便宜 債券ETF甜蜜點來了 賺錢密碼「4字訣」 內行推5檔高債息又看漲

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會已停止升息，利率維持在高檔，今年可望展開降息循環，市場預估最快3月就會啟動降息。不過，先前聯準會官員釋出偏鷹派言論，美國10年期公債殖利率反彈至4%以上，原本市場看好的債券ETF也出現一波劇烈修正。法人認為，長天期美債ETF歷經近1個月下跌，隨著10年期公債殖利率受到季線反壓再度走低，債券ETF可望出現低接買點。

法人表示，利率點陣圖顯示，2024年底及2025年底聯邦基金利率預期中值下修至4.6%及3.6%，隱含2024年將降息3碼、2025年再降息4碼。根據歷史經驗，在聯準會停止升息階段進場，往往是債市投資的好機會，建議投資人此時積極配置債券資產，可鎖定相對較高的債息收益率，若聯準會2024年開啟降息循環，債市多頭趨勢可期。

在利率趨勢翻轉向下的階段，20年以上的長期公債，對於利率變化較敏感，過去在升息循環中股價腰斬的長期美債ETF，未來利率走低時，反彈幅度也會相對顯著。

法人分析，雖然聯準會官員對於降息時程看法未定，但今年內降息幾乎已確立，加上債券收益率還在高點，債券ETF除了資本利得可期，債息也具吸引力。挑選債券ETF，可瞄準「一長三高」標的：「長」天期、安全性「高」、報酬率「高」、收益率「高」。

法人指出，「一長三高」的債券ETF，既有穩健債息收益，又可參與後市資本利得上漲，包括長天期美國公債ETF，以及產業安全性高、收益水準也較一般投資級公司債高的長天期ESG投等債ETF等。

符合「一長三高」的債券ETF，包括00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債、00937B群益ESG投等債20+、00764B群益25年美債、00751B元大AAA至A公司債等，以長天期、高評級為主要成分債的ETF。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。