《國際產業》刺激內需買氣 日車商出口轉內銷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】傳統的房車車款，似乎已經無法再激起日本民眾的買氣。於是腦筋動得快的日本汽車業者，把自己以前主要在海外販售的車型重新引進日本，藉此希望能吸引到消費者的眼球。

以日本三菱汽車來說，將從2月15日開始，計畫在日本開賣最新一代Triton，讓這款東南亞地區頗受好評的皮卡車款，在海外流行好一陣子後，時隔12年再度重返日本市場。

這輛4輪驅動汽車最新一代是在泰國生產，售價訂在498萬日圓，約33,600美元，配備大馬力的柴油引擎、全新研發的懸吊系統，以及有7種不同的駕駛情境。

三菱汽車表示，之前因在日本需求不佳，故2011年在日本國內停止販售Triton。之後，在2020年開始的新冠疫情期間，愈來愈多的民眾對戶外活動感到興趣，於是這款多功能的皮卡又重新回到鎂光燈前面。

這家大概排名日本第6大的車商直言，主要的目標客層是那些想要有輛與眾不同汽車的車主。此外，也希望能振興日本國內皮卡市場。自1978年推出後，Triton已進入全面徹底改款的第6代。

除了三菱汽車，本田汽車也將在日本推出最新款，在印度製造的休旅車WR-V。這款小型SUV有寬敞的後車廂以及後乘客座位，售價約209萬日圓。據悉，WR-V將加入日本國產SUV行列，跟Vezel與ZR-V車款一齊以年輕人為銷售主力。

由於日本戶外活動愈來愈風行，休旅車與皮卡在日本受歡迎也一直在成長。全球最大車商豐田汽車也決定在13年之後，將旗下皮卡Hilux於2017年重新納入，當作日本國內主要銷售產品之一。