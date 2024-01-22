一圓偏鄉籃球夢 救國團送籃球設備前進環山部落

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跋涉3小時，救國團台中市南區團委會日前到台中市和平區環山部落捐贈籃球物資給平等國小，盼用行動幫助偏鄉學童一圓偏鄉籃球夢、走出自己不同的人生路。5年級泰雅族小朋友詹禹楊和吳沛軒笑容燦爛表示，他們都喜歡打籃球，但打球最欠缺的就是1雙好鞋，感謝救國團的叔叔阿姨們幫他們的藍球魂添加助力。

台中市和平區環山部落平等國小透過教育部運動發展基金，長期推動體育專才計畫，該校成立籃球隊13年，培育出許多優秀選手，只是，在物資缺乏限制下，小朋友都得在室外水泥地操場練球，即使受天候影響，再冷天氣也在室外水泥地操場，頂著低溫與寒風仍然賣力練球。

救國團台中市團委會主任郭國輝表示，環山部落不管從宜蘭縣或台中市區進入都要耗上3個小時以上的路程，與世隔絕地理位置，大大限制這座小學能夠取得的資源，救國團不畏長途跋涉，推動1顆籃球可以一圓偏鄉孩童的籃球夢、1雙球鞋也能帶領他們走出人生1條路，希望提供孩子更多外出比賽機會、讓他們精湛球技能被外界發現，進而有機會走出偏鄉。

救國團台中市南區會長林春旭說，自從前年獲悉平等國小籃球隊獲得全市國小籃球賽冠軍，要代表台中出征全國聯賽時欠缺交通、住宿及膳雜費，需對外尋求募款經費時，就特別關注起偏遠部落資源不足等問題。為此，去年中旬持續率領義工夥伴深入環山部落訪視平等國小，了解到籃球隊資源及對外比賽經費取得相當匱乏，因而發起募集籃球物資與經費捐贈活動。

捐贈過程中，可以看到許多小朋友流露陽光般燦爛笑容，5年級泰雅族小朋友詹禹楊和吳沛軒表示，學弟妹都很喜歡打籃球，打球最欠缺的就是1雙好的鞋子，好的球鞋，可以讓練習時腳踝更有包覆性、不容易受傷，非常感謝這次來自台中市救國團的叔叔阿姨們，未來穿上新鞋後，大家一定卯足全力、大展身手。

當日出席貴賓除郭國輝、林春旭等人，還有台中市后里國中校友會理事長蔣淑珍、組長林鈺明、輔導會長郭貝瑛等人；救國團也感謝企業及民眾熱心挹注，未來將擴大推動偏鄉關懷計畫。