農曆年後換工作看這邊 這家電子大廠月薪上看70K

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農曆年後想轉換跑道看這邊！新竹市2024年首場聯合徵才活動，將於25日在竹科內的台灣科學園區科學工業同業公會101會議室舉行，勞動力發展署桃竹苗分署共計邀集32家廠商，釋出1382個職缺，其中欣興電子提供工程師職缺月薪上看7萬元。 市長高虹安表示，新春後往往迎來一波轉職潮，此次徵才廠商以科技業與餐飲業為主，是竹市今年首場也是農曆年前最後1場聯合徵才活動，請民眾把握機會。

此外，竹市府攜手中央共同推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助餐飲旅宿業擴大徵才，歡迎轉職勞工、二度就業、中高齡與社會新鮮人積極參與，主動追尋適合自己的工作機會。 勞工處長黃錦源表示，每個人皆有自己的職業需求與抱負，勞工處致力於提供多元且多樣的就業媒合機會，以滿足不同民眾的需求。此次徵才廠商包含力積電、宜特科技、近期最火熱的緯創資通等科技廠，以及雲雀國際餐飲、爭鮮等餐飲業廠商，共釋出1382個職缺，其中，更有薪資上看7萬元的工作機會，鼓勵有求職需求或有年後轉職規畫的民眾踴躍參與。 勞工處補充，今年元旦起每月基本工資由2萬6400元調高為2萬7470元，每小時基本工資由176元調漲至183元，詳情可洽勞工諮詢專線1955，由專業人員提供諮詢協助。

此外，今年竹市府勞工處青年發展科2.0升級擴大，與竹市5所大學合作辦理校園徵才及「青年創業」主題的相關活動，大力推動各項青年就業措施及政策，讓青年朋友安居樂業在竹市，有興趣的青年、求職者可至「新竹市政府青年發展讚」FB查詢，或電洽勞工處青年發展科（03-5353007）。