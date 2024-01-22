裁員潮來襲？又一家大廠砍掉16％員工 台灣有設辦公室

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【中時新聞網 郭宜欣】裁員潮持續衝擊美國企業，傳出跨國智慧能源公司SolarEdge宣布裁員16%，以削減公司成本，受影響人數高達900人，此前，公司已經停止在墨西哥生產線，還減少在大陸的產能。SolarEdge在全球都有辦公室，台灣也有據點。

路透社報導，SolarEdge以太陽能產業為主，推出智慧解決方案，協助企業與家庭成為發展永續能源的中心，但受到需求疲軟，公司已經下調營收預期，隨後又停止墨西哥產線，並降低在大陸的產能。

如今，SolarEdge宣布裁員16%，約900人受影響，公司還中止輕型商用電動車的轉型計畫，一連串行動都是為了降低公司的營運成本。執行長Zvi Lando在聲明中無奈表示，「我們做了一個非常困難但必要的決定，進行裁員和其他削減成本的措施，使我們的成本結構能夠適應變化快速的市場。」

報導提到，由於庫存過剩與需求疲軟，歐洲太陽能市場的成長趨緩，同一時間，美國經濟環境出現改變，聯準會進入升息循環，市場上較高的利率與加州修改計量方式，都讓需求下滑。

加州是美國最大太陽能市場，一舉一動都將影響產業發展，上周五SolarEdge的股價下跌0.16美元（或0.23%）至69.11美元。