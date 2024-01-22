2023國際區塊鏈奧林匹克競賽 元智大學智慧生產與管理創新研究中心團隊SPIM-BCT首次參賽即榮獲獎項

2023年11月15 日至 17 日在荷蘭舉辦的國際區塊鏈奧林匹克競賽 ( The International Blockchain Olympiad, IBCOL)中，由台灣元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任丘邦翰所帶領的團隊SPIM-BCT首次參加就榮獲主辦方頒發的表揚獎( Award of Recognition)！

國際區塊鏈奧林匹克競賽屬於區塊鏈技術的全球競技大賽，旨在透過解決方案設計促進區塊鏈的應用，為全球青年學子提供一個開啟職業生涯的平台。截至目前，IBCOL 已舉辦過七屆，並在全球範圍內吸引了超過 10,000 名青年學生參賽。根據主辦方表示，許多參賽選手後來都因此躋身頂級學術課程和職業生涯。

元智大學在金融科技領域的實力在累積5年的淬煉後，終於在IBCOL 2023 的競賽中脫穎而出獲得印證。此次參賽的團隊SPIM-BCT係由元智大學管理學院學生組成，包括印度籍同學Apoorv Saxena、越南籍同學胡喬青心、和本地同學許鈞翔。他們三位於暑假期間參加丘邦翰主任所開設的區塊鏈技術工作坊，經過了密集培訓後，於2023年9月報名參加IBCOL 2023初賽，在全球產業專家的評選下獲得入圍資格。接著，在2023 年 11 月 15 日至 17 日舉辦的決賽中與來自各國的高手競技，首次參賽即榮獲獎項，誠屬難能可貴。根據此次參賽經驗，丘邦翰主任表示此次參賽的準備工作與作品在許多方面都存在持續優化的空間。而面對即將來臨的2024年各項國際數位科技大賽，丘主任將鼓勵更多同學參加，從準備到參賽將有許多令自己驚艷的收穫，一旦獲獎更為自己未來的前途增添一筆亮麗的光彩。