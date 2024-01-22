龍年套幣引收藏熱潮 金門民眾頂10度低溫摸黑排隊搶購

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中央銀行每逢農曆年前發行的生肖套幣，都相當受到民眾喜愛；而今年喜迎金龍年在今（22）日推出的龍年套幣更是引發收藏熱潮，金門民眾不畏強烈寒流來襲，頂著10度以下低溫摸黑大排長龍等搶購。台銀金門分行表示，甲辰龍年紀念生肖套幣離島金門配售額僅550套，扣除網路預購繳款的177套，剩餘373套供民眾臨購買貴，每套售價1900元、每個人限購2套；開賣不到1小時即完售。

央行3日宣布委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，銷售總數量為9萬套，每套售價1900元，較去年的兔年套幣調漲100元，可於網路預購及開放今日臨櫃購買。

據了解，央行從1993年起開始發售生肖套幣，硬幣本體為99.9純銀，鐫印上銅合金的生肖動物，金銀輝映，很受國內外收藏家的歡迎。尤其龍年套幣一向最為搶手，其他生肖通常印9萬到12萬套左右，但上次龍年增發至15萬套，不到半天就被民眾搶購一空。

央行說明，今年「甲辰龍年生肖紀念套幣」採銀幣（面額100元）及銅合金幣（面額10元）各一枚組合成套，銀幣正面以局部鍍金的「龍」圖樣為主題，銅合金幣正面則以「祥龍戲珠」為主構圖，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

雖然今天的天氣超級冷，金門更出現10度以下低溫，卻抵擋不了收藏迷的熱情，台銀金門分行前大排長龍，吸引600位民眾排隊等搶購龍年套幣。清晨5點多就來排隊的民眾表示，自己蒐集生肖套幣已經很多年了，遇意吉祥的金龍套幣怎能放過，無論如何都要買到手。

不過在「僧多粥少」的情況下，很多排隊的蒐藏迷無法買到心心念念的龍年套幣哀怨的說，配售給金門的數量真的太少了，是不是看不起離島民眾；也有人表示明知排後面根本買不到，仍想碰碰運氣排排看。