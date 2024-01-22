長榮機師恐罷工交通部2度介入未解 次長喊話：勞資盡速達成協議

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長榮航空機師罷工投票結果今（22）日出爐，以同意比99％成功取得合法罷工權，不排除春節期間罷工，美國、加拿大及歐洲等航班受影響機會最大。交通部常務次長林國顯對此表示，交通部過去2度跟長榮董事長林寶水、工會理事長李信燕善意互動，希望勞資雙方針對歧見與共識盡速達成協議，避免走上罷工途徑。

林國顯上午出席第一屆亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會時，被問到有關長榮機師取得罷工權，交通部如何因應，林國顯指出，昨天桃園市勞動局邀集勞動部、交通部民航局還有長榮航空公司、工會理事長，在桃園市府協商，初步溝通大家認為還要繼續協商，後續不管先前提出訴求或昨天新討論的議題，都需要雙方坐下來談才能達到共識。

林國顯表示，交通部過去2度跟林寶水、李信燕理事長雙方善意互動，為了機師、公司及旅客的考慮，希望雙方盡快達成協議避免走上罷工途徑，雖然勞工團隊取得罷工權，仍要靠協商才能解決機師的訴求，所以交通部希望雙方盡速就歧見跟共識部分，盡速討論達到共識比較好。

雙方歧見為何，林國顯表示，資方認為去年有賺到錢，已發放6個月年終獎金，也對全公司加薪並提供相關進階獎金，但勞方認為提出加薪幅度是在加薪發獎金之前，因此資方認為這個部分需要再討論，李信燕跟林寶水都願意就議題進一步溝通確定哪個領域，雙方要達成共識，交通部期待雙方盡速協調，避免造成旅客跟社會大眾的不安。

受影響航線以美加、歐洲？林國顯說，農曆春節期間很多人都訂票，對旅客、旅遊業來講比較擔心不確定因素的發生，因此交通部2、3周前開始敦促雙方盡速溝通。罷工權行駛是一個過程，目的希望公司跟勞方達成共識，如果沒共識，即使取得罷工權，後續還是會有紛擾，目前2個領導人都有往這邊走的意願，至於哪個航線目前還沒有很明確，等勞資雙方協商結果再來決定。

工會表示若罷工會在24小時前會預告，時間足夠嗎？林國顯認為，對旅客跟航空公司來講盡早預告會比較理想，畢竟長假期間很難調整，尤其是國外部分，希望工會考慮消費者權益，盡量安排足夠時間，24小時前預告比較短，希望不要發生。

林國顯表示，據他初步所知，勞資雙方都有往一個方向前進，只是今天罷工權確定以後，應該會有不同思考方式 資方可能願意跟勞方盡速協商，桃園市勞動局24日會再協商，這段時間給雙方思考一下。

工會指控長榮航空透過違法仲介公司引進外籍機師，是否影響飛安，林國顯強調，飛安問題不應該也不可以發生，長榮航空或任何公司一定要聘用符合該機型能駕駛的機師，這類型機師尤其新型350或787，公司不一定有該類的駕駛 ，因此通常會有轉訓。

林國顯表示，轉訓一般國內會從副駕駛，或相近航機的正駕駛轉訓，轉訓過程不夠也會從國外引進，這是必要途徑 否則很難因應旅客及近幾年航線開闢的需求，目前航空公司都有依法申請，以飛安來講都照規定，飛安沒有問題。