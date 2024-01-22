【律動傳愛 溫暖生命】逆齡女神-陳美鳳力挺公益

「bgreen運動家具」熱心公益、不斷以自身資源關懷弱勢團體健康需求，長期捐贈專業的律動設備給各大醫學機構及社福單位，特別攜手代言人陳美鳳共同響應公益，1月21日特邀美鳳姐至新光三越台中中港店擔任一日店長暨公益大使，並共同宣布【律動傳愛 溫暖生命】公益合作方案，該專櫃當日活動銷售業績百分之三將全部捐贈給「台灣優質生命協會」，做為關懷弱勢族群公益基金，並加碼捐贈全身拍打垂直律動機RS2，讓協會台中服務據點長輩們能透過日常輕鬆運動保持健康。

台灣最美的歐巴桑、近期以韓國女團辣照引起話題的陳美鳳，除了逆齡臉蛋及好身材有目共睹，更是積極投入公益不落人後，人美心也美的她，在忙碌的演藝事業外，目前也擔任「台灣優質生命協會」的理事長，經常號召許多資深藝人共同投入公益，深入各大社區探訪獨居長者、身心障礙兒童，帶給弱勢族群最溫暖陪伴與照顧，為此，協會15年來累積探訪超過230所院所、探訪人次近3.8萬人次。

美鳳姐感性表示：「施與受都是幸福的，當我有能力照顧，就是一種幸福，這次很開心能有機會和bgreen運動家具一起響應這個有意義的活動，除了捐贈今天活動業績百分之三所得，再加碼捐出垂直律動機，讓台中的弱勢長輩們也可以和我一樣，每天用運動家具來日常保養身體，讓生活更加精采快樂」。

美鳳姐同時也感性分享新年新希望，除了珍惜和家人好友團聚的時光，更希望能持續做自己喜歡的事，提供給觀眾更多的好作品，最重要的是隨時儲備健康，才能繼續用愛傳遞溫暖與美好，照顧更多需要的人，現場也開箱介紹運動科技家具新品「AI智慧雙振幅垂直律動機DR2」可一機雙用(1mm、3mm)，過年期間全家團聚在一起，不論年長長輩或者年輕晚輩，都可以達到居家保健及運動健身多功能用途；「AI智慧運動養身椅BR1 (2024年式)」腳凳兼具變身設計，讓居家生活更添樂趣，採北歐進口頂級貓抓皮、多款粉色設計外型，妝點新家設計感十足；「uChair AI智慧律動健身沙發BF3 (2024年式)」，是國內首創20mm超大振幅設計，運動燃脂更有感；還有結合水平律動、垂直律動及五段式電動無限角度三核心功能的「uBed Ultra 頂級智慧律動舒眠床」，可以依照個人需求，開啟不同水平及垂直振幅幅度，以及五段式自由調整最佳舒適角度，是美鳳姐點名最想擁有的夢幻頂級床，在家就能享受貴婦般的尊榮寵愛感，也是bgreen年度詢問度最高的人氣逸品。

bgreen運動家具賴淑怡營運長表示：「我們希望能持續運用本司所研發的產品和專業知識幫助到更多人提升健康，bgreen運動家具的公益策略，是透過我們的運動醫學科技專業，與具有共同理念的相關單位串聯合作，發揮更大綜效。近年來已陸續捐贈許多健康促進商品給有需要的慈善及弱勢團體機構，繼攜手「基督教救助協會1919旺得福」、「新竹縣失智關懷協會」之後，這次承蒙美鳳姐引薦與「台灣優質生命協會」合作，期許擴大公益合作量能，持續提升國民全民的健康，讓律動健康更為日常化!」bgreen董事長陳宇助也說明：「我們擁有全球多國超過上百件專利，與各大醫學中心和專家教授們合作，長期進行臨床研究，發表於國內外專業期刊的臨床運動效益研究報告已達 40 篇以上，商品堅持在台灣研發製造，讓品質和售後服務更有保障。」

農曆年前，歡迎大家添購安全有保障的運動家具來做為孝親禮物，貼心照顧長輩的健康，健康好運龍總來！歡迎蒞臨新光三越台中中港店7樓或全台各大百貨公司bgreen運動家具專櫃，實際體驗運動家具的魅力，亦可洽詢客服專線0800-895-899。