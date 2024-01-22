陸學者：陸應區分「台灣民眾」和認同92共識的「台灣同胞」

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台灣大選之後，未來的兩岸關係走向備受關注。廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，民進黨繼續執政下兩岸關係要出現先前的「官冷民熱」的可能性較低，而大陸則應該區分出「台灣民眾」和認同九二共識的「台灣同胞」。

唐永紅說，從兩岸關係的性質定位來看，目前兩岸的「憲制規範」都規定「兩岸同屬一個中國」，以聯合國為代表的主流國際社會也認同「兩岸同屬一個中國」，因此兩岸關係的基本格局確實無法為台灣選舉所改變；兩岸關係發展走向統一也是實力對比決定的。

但唐永紅認為，從現實層面看，大多數台灣民眾的國家認同和統一意願是與其「憲制規範」矛盾的，如堅持「一邊一國」或「一中一台」的國家認同，表面上說維持現狀，但內心深處期望將來有機會台獨。

唐永紅表示，大陸必須要區分台灣民眾和台灣同胞。「民眾並不都是同胞。認同九二共識的才是同胞。」他說，支持、從事台獨的，勾連外部勢力的，乃「國家的敵人」。

唐永紅說，目前來看，由於蔡英文政府先前推出「國安五法」、「反滲透法」等阻礙、減少兩岸民間交流的法規與政策，加之世界經濟與兩岸經濟發展態勢以及地緣關係問題，民進黨繼續執政下兩岸關係要出現先前的「官冷民熱」的可能性較低。民進黨當局或受經濟壓力會主動放開陸客入台，這就涉及兩岸公權力層面、政策層面的合作交流。

唐永紅直言，兩岸公權力層面、政策層面的合作交流必須要建立在九二共識、反對台獨的政治基礎之上。實踐中，要把九二共識這一抽象的政治概念和具象的利益福祉緊密掛鉤，體現在台灣的安全與發展之上。

他說，認同與堅持九二共識，台海才有和平，有助於台灣民生經濟的政策才可開放，公權力層面的合作交流才可進行，讓台灣民眾體認到九二共識會帶來安全上的、經濟上的、民生上的好處。反之，如果拒不認同九二共識、從事台獨分裂、勾連外部勢力，那麼不僅沒有公權力層面的合作、政策層面的開放、兩岸合作交流的好處，而且，更會受到大陸的嚴厲制裁與打擊，失去發展福祉，甚至失去台海和平與台灣安全。