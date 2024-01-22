中華大學日籍生奪跨境電商競賽北區冠軍 業者登門求合作

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據統計，疫情之後有49.3％企業選擇「導入或提升線上電商布局」，顯示電商市場人才極缺，對此，中華大學應用外語暨智慧商務學士學位學程特別培育國際電商人才，日前1項跨境電商競賽中，中華大學有2組日籍學生奪取佳續，賽後立即有廠商尋求合作，讓學生在學即找到未來出路。

中華大學表示，根據台北市進出口商業同業公會（IEAT）與亞馬遜全球開店（台灣）共同發布的「2023跨境電商焦點報告」，在450家台灣企業調查中，疫情之後有49.3％企業選擇「導入或提升線上電商布局」，顯示電商市場人才極缺。

對此，中華大學應用外語暨智慧商務學士學位學程看準產業需求，課程上特別採EMI全英授課，積極培育具有國際觀的電商人才。

中華大學指出，今年1月由台北市進出口商業同業公會、阿里巴巴國際站、中華國際經貿研究學會以及嘉業資訊共同主辦的「第8屆全國大專校院B2B跨境電商競賽」，吸引多達25所大專校院、72組團隊，超過400名師生及企業代表熱烈參與。

競賽結果由中華大學應智學程日籍生吉岡夢、木幡千櫻、白鳥麻梨菜及宇良彩花組成的「夢想」組別，一舉拿下「影片Tips」組的北區冠軍；另外由奧拓人、花森柊、田村舜、島田佳祐、高橋佑矢組成的「花生's」則拿下北區第5名的佳績，相當不容易，優秀的表現也立即吸引業者上門談合作。

夢想組隊長吉岡夢表示，能夠獲得第1名的成績出乎意料，這次競賽帶給自己許多成就感與自信，也開始對市場銷售增加興趣，未來也預計朝此方向發展。

應智學程系主任兼指導教授江怡慧指出，「全國B2B跨境電商競賽」對應智學程來說是每年指標性的競賽，學生們在與廠商媒合後，必須在3個月內完成「平台運營」、「影片Tips」、「業務EDM」及「成果報告」等項目。

學生們運用校園內專業的攝影棚拍攝，在短短的45秒內以英文字幕完整呈現出廠商品的特色與賣點，也因此獲得好成績。此也吸引廠商在賽後積極尋求團隊合作，希望能協助將台製產品推廣至海外。

同為夢想組指導老師的余秀敏則指出，系上課程原則上採EMI全英授課，培養學生擁有廣闊的國際觀視野，以及專業的外語能力，起初廠商也看準這點與日籍生團隊媒合，學生藉由每周積極與廠商線上會議，掌握雙方執行的進度，不負眾望獲得好成績，也讓師生都感到與有榮焉。

中華大學國際人文社會暨智慧商務學院院長簡曉花表示，此次競賽首次有日本學生獲獎，相當不簡單，應智學程學生平時在校內學習應用外語、智慧商務、電商營運知識、EDM製作及攝影等能力，這次在競賽中一展優異學習成效，替自己履歷加分，相信在畢業後也能夠滿足市場人才需求，高薪就業。