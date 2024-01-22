《生醫股》連續9年 盛弘醫藥送暖不停歇

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【時報記者王逸芯台北報導】盛弘醫藥(8403)每年定期捐助財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家之機構個案、工作人員提供健康檢查服務，讓專業醫學領域團隊也成為社會弱勢族群的強大後盾的團隊。今年敏盛醫療團隊依例前往桃園少年之家提供健康檢查服務，尤其新冠疫後更加重視感染疾病的預防，敏盛醫療團隊也留意是否有相關症狀以及後續追蹤，提供更完善的健康照顧。

桃園少年之家長期透過陪伴、輔導、技能訓練，安置設籍於桃園地區青少年，服務對象多是家庭經濟條件不佳、失親失養、家暴等因素，成為了失學、失業，行為偏差的少年及其家庭。因應衛生福利部社會及家庭署兒少安置機構評鑑指標，機構每年須提供個案及第一線工作人員健檢服務，然而此費用對於機構而言是龐大支出，敏盛醫療體系、盛弘醫藥股份有限公司得知桃園少年之家的需求，即以集團的專業醫療團隊提供每年的健康檢查服務，自2016年至今已邁入第九年，未來仍將長期支持。

今年桃園少年之家機構個案、工作人員共有24人接受健檢，敏盛醫療團隊照例從健檢名單確認、事前場勘，到體檢當天一大早整個醫療團隊進駐機構進行服務。桃園少年之家執行長張進益感謝敏盛醫療集團的支持，桃園少年之家努力營造孩子們的第二個「家」，陪伴青少年學習、培訓自力生活能力，敏盛醫療團隊的健康檢查服務則讓孩子與工作人員能夠及時掌握自身身體狀況，讓他們身心都得到健康發展。

敏盛醫療體系持續朝著全方位提供健康、亞健康與病人醫療健康照護服務發展，並努力與國際接軌，旗下敏盛智醫城去年正式開幕，將歐美已有的「Medical Mall」引進國內，結合智慧醫療、健康檢查、醫學美容、健康公寓式智醫康寓的綜合醫療城，提供健康、亞健康族群全方位智慧醫療健康服務。在致力發展醫療服務之餘，敏盛醫療體系也長期關懷社會照護，讓更多弱勢族群能獲得協助，更期盼透過企業發起活動，收到拋磚引玉效果。