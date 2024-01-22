罷工訂定預告期 學者：有助於社會支持工會行動

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機師工會22日公布罷工投票結果、取得長榮航空機師罷工同意權。由於時逢春節，外界再度提出應制定「罷工預告期」，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，對於工會而言，罷工預告期有正反兩面效果，雖然可能會削弱給資方的壓力，但在台灣工會活動上不普遍的狀況下，透過預告期減低民眾的不便，反而有助於社會大眾支持工會罷工行動。

桃園市機師職業工會與長榮航空公司間因調薪議題引發之勞資爭議，從2022年底起已由桃園市政府勞動局召開3次調解委員會，後續勞動部、交通部等單位也多次邀集勞資雙方對話。由於雙方缺乏共識，機師工會2023年12月22日啟動罷工投票，並於22日上午統一開票，投票結果經工會全體會員過半數投票通過罷工投票。

機師工會取得罷工同意權剛好遇到農曆春節連假，由於時機敏感，外界又再度提出應該要訂定罷工預告期的建議。台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆分析，機師公布罷工投票結果，是取得合法罷工的預備動作，在實際罷工還有一段時間，勞資雙方還有協商的過程，但確實在罷工投票通過後對資方的壓力會比先前更大，到農曆春節還有一小段時間，縱使資方感受到壓力，勞資雙方還有一段斡旋時間。

針對罷工預告期，辛炳隆認為，站在工會立場，如果要加強給資方的壓力，會不想要預告期，避免資方可以事先準備，但目前台灣社會對於工會運動支持度較低，其中之一的原因就是因為罷工影響到民眾消費，所以制訂罷工預告期、讓民眾可以及早因應，反而會獲得社會大眾較正面的支持態度。