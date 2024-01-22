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集邦：預估2028年在穿戴式裝置應用市場可達4.22億美元

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美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）針對於蘋果（Apple）與Masimo專利糾紛做出裁決，蘋果必須在美國停售Series 9和Ultra 2兩款具有血氧功能的Apple Watch。TrendForce認為，蘋果短期勢必得先透過軟體移除血氧偵測功能來應對專利糾紛，但生物感測功能與穿戴裝置的結合有技術與需求做為後盾，中長期仍持續看好該市場的成長力道，預估至2028年生物感測技術於智慧手錶及手環應用的產值將達4.22億美元，2023~2028年複合成長率約14.7％。

穿戴式裝置品牌如蘋果、三星、Google Fitbit等均積極發展生物感測市場。根據TrendForce分析，2024年蘋果與三星（Samsung）不約而同為新款手錶加強現有生物感測功能的精準度。以光體積變化描記圖法（Photoplethysmography；PPG）偵測心率、血氧，做為個人健康管理。

TrendForce表示，穿戴式裝置品牌廠商布局上的兩大主軸策略包含生物感測的功能增加與感測精準度提升，不僅能提升產品特色、更能刺激消費者購買意願與市場動能。生物感測結合健康管理的基礎下，未來更有機會與醫療、保險系統、甚至與車載作業系統結合。因此，生物感測技術的軟硬體專利的完整佈局更成為品牌廠商的核心技術。

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