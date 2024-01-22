機師釀罷工 民航局：籲24日協商前先回應訴求

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因應桃園市機師職業工會長榮分會22日已取得合法罷工權，擬朝春節期間啟動罷工，交通部民用航空局已表示，分別聯繫勞資雙方，盼雙方考量春節將近，以旅客權益為優先考量，在24日桃園市政府主持協商前，先就機師工會所提薪資結構等三項訴求儘速協商達成共識，共同維護旅客權益。

民航局要求長榮航空，需確實掌握運能，避免訂票旅客權益受到衝擊，長榮航空於官網揭露的罷工投票訊息，需因應最新進展及時更新。

民航局並表示，今日已要求業者，因應工會取得罷工權，長榮公司應儘速於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息。

民航局表示，先期應變小組於22日升級為應變小組，自去年12月18日工會宣布發動罷工投票後已召開三次會議，持續要求長榮航空於協商及應變過程，需以維護飛航安全及搭機旅客權益為最優先考量。

罷工投票期間，交通部次長林國顯、民航局長何淑萍及相關主管均持續與長榮公司及工會保持溝通，盼勞資雙方均能考量旅客權益，秉持善意理性溝通，在兼顧員工權益與公司永續經營前提下化解歧見，尋求解決方案。

民航局指出，除持續掌握長榮航空勞資雙方協調狀況，也將要求航空應有因應作為。此外，民航局將配合勞動部，協助勞資雙方回到理性互信的平等協商，儘速達成共識，達成旅客、員工與企業經營者三贏局面。