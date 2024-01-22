AI揮大棒 台積電險暈船 航空雙雄兩樣情 23檔登頂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今（22）日開高，收盤報17,815.10點，上漲133.58點，漲幅0.76％，成交量3,956.45億元。

台積電延續上周美股與ADR的漲勢，盤中最高一度站上633元，之後震盪翻黑，收盤險守平盤，聯電上漲2.24％，聯發科小漲0.22％，日月光上揚2.67％。

AI概念股向前衝，台光電、技嘉、奇鋐、緯穎、台星科等紛紛攻上漲停，緯穎收在2,185元，突破2,000元關卡，成為第五檔「2千金」，嘉澤盤中一度攻上1,005元，可惜收盤沒能站穩，與千金擦身而過，緯創盤中一度攻上漲停，收盤上漲8.88％，成交量超過26萬張，居上市個股之冠，英業達上揚7.90％，成交量逼近25萬張，排名第二，其他包括金像電、川湖、建準、廣達、偉訓、雙鴻等漲幅都在5％以上，仁寶、和碩、宏碁、華碩、微星等也收紅。

航空雙雄兩樣情，長榮航空機師取得罷工權，長榮航聞訊下跌1.77％，華航上漲1.24％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計無敵、技嘉、驊訊、豪勉共23檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦/周邊設備類股及電子通路類股表現亮眼，漲幅分別為4.76％、4.01％，航運類股表現疲軟，下挫0.83％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為無敵（8201）、技嘉（2376）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、旭暉應材（6698）、麗臺（2465）、現觀科（6906）、文曄（3036）、立德（3058）、緯穎（6669）。

今日上市有15檔股票2.5％以上跌幅，其中2檔觸及漲停，收盤跌幅前十名依序為楠梓電（2316）、台端（3432）、光鋐（4956）、中揚光（6668）、同泰（3321）、中福（1435）、三洋實業（1472）、波力-KY（8467）、宏旭-KY（2243）、詠業（6792）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、英業達（2356）、群創（3481）、華泰（2329）、廣達（2382）、長榮航（2618）、宏碁（2353）、聯電（2303）、仁寶（2324）、神達（3706）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，其中12檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為驊訊（6237）、豪勉（6218）、業強（6124）、台星科（3265）、訊達（6140）、蒙恬（5211）、新門（5432）、安可（3615）、鴻翊（3521）、律勝（3354）。

今日上櫃有12檔股票有4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為大地-KY（8437）、南璋（4712）、昇華（4806）、點晶（3288）、飛寶企業（4413）、得利影（6144）、富晶通（3623）、松崗（6240）、臺龍（6246）、萬旭（6134），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為振發（5426）、台燿（6274）、安國（8054）、訊達（6140）、凱碩（8059）、擎亞電子（8096）、旺玖（6233）、雙鴻（3324）、富晶通（3623）、安可（3615） 。