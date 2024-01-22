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綠岩能源懷抱永續初心 溫馨響應地方公益

  • 工商時報 王妙琴
時隔二十年嘉義縣布袋下港護安宮再度舉行三朝建醮科儀與燒王船儀式。圖／業者提供
時隔二十年嘉義縣布袋下港護安宮再度舉行三朝建醮科儀與燒王船儀式。圖／業者提供

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綠岩能源以愛護環境為題，地方回饋為出發點，於歲末之際捐贈物資與投身地方文化，於凜冽寒冬中照顧需要資源的弱勢族群與傳承珍貴地方文化資產。

嘉義縣議會自103年度起，每年年末皆對貧窮邊緣戶與弱勢援之以手，本次「人間有愛、心手相連」寒冬送暖活動，更提供200戶貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，與立案之身心障礙機構院生每人500元之商品提貨券拋磚引玉。綠岩本著於取之社會還之於社會，也捐出營養補品與生活用品，盼透過實際捐贈幫助需要的民眾。

除捐贈弱勢伸以援手外，對於回饋地方傳承珍貴文化資產綠岩能源亦是責無旁貸。嘉義縣布袋鎮下港護安宮為當地信仰中心，公元1919年時，下港一帶曾遭受瘟疫侵襲，後因引進代天巡狩而平息瘟疫，故地方居民感念神明便進行建醮科儀。此次更是時隔20年再度舉辦的三朝建醮，透過盛大的燒王船儀式恭送代天巡狩。綠岩能源本次攜手匯盟能源共襄盛舉捐獻20萬元，共同祈求未來一年國泰民安風調雨順。

除拓展綠能版圖外，綠岩能源亦積極推動地方永續與社會關懷，對地方文化保存更是不遺餘力。藉由漁電共生的開發，不僅活化既有魚塭，以綠能技術的利用化成綠金產出，既可穩定增加地主收入外，更期望為在地保存傳統養殖文化盡一份力，未來除持續推動再生能源外，也會積極參與環境教育與地方公益。

嘉義縣議會拋磚引玉號召企業響應「人間有愛，心手相連」寒冬送暖活動。 圖／業者提供
嘉義縣議會拋磚引玉號召企業響應「人間有愛，心手相連」寒冬送暖活動。 圖／業者提供

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