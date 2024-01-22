綠岩能源懷抱永續初心 溫馨響應地方公益

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綠岩能源以愛護環境為題，地方回饋為出發點，於歲末之際捐贈物資與投身地方文化，於凜冽寒冬中照顧需要資源的弱勢族群與傳承珍貴地方文化資產。

嘉義縣議會自103年度起，每年年末皆對貧窮邊緣戶與弱勢援之以手，本次「人間有愛、心手相連」寒冬送暖活動，更提供200戶貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，與立案之身心障礙機構院生每人500元之商品提貨券拋磚引玉。綠岩本著於取之社會還之於社會，也捐出營養補品與生活用品，盼透過實際捐贈幫助需要的民眾。

除捐贈弱勢伸以援手外，對於回饋地方傳承珍貴文化資產綠岩能源亦是責無旁貸。嘉義縣布袋鎮下港護安宮為當地信仰中心，公元1919年時，下港一帶曾遭受瘟疫侵襲，後因引進代天巡狩而平息瘟疫，故地方居民感念神明便進行建醮科儀。此次更是時隔20年再度舉辦的三朝建醮，透過盛大的燒王船儀式恭送代天巡狩。綠岩能源本次攜手匯盟能源共襄盛舉捐獻20萬元，共同祈求未來一年國泰民安風調雨順。

除拓展綠能版圖外，綠岩能源亦積極推動地方永續與社會關懷，對地方文化保存更是不遺餘力。藉由漁電共生的開發，不僅活化既有魚塭，以綠能技術的利用化成綠金產出，既可穩定增加地主收入外，更期望為在地保存傳統養殖文化盡一份力，未來除持續推動再生能源外，也會積極參與環境教育與地方公益。