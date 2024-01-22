安南就醬玩！ 跟著12名部落客 玩賞安南區50處美景美食

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台南市安南區長魏文貴去年找來12名網路寫手部落客，花了半年介紹安南區共50處美景美食地點，22日公布「安南就醬玩」旅遊攻略。台南市長黃偉哲頒給部落客感謝狀，歡迎遊客趁台灣燈會期間，到與安平燈區相鄰的安南區遊玩。

台南市安南區事全市人口第2多行政區，幅員廣大兼具城市與郊區風貌，知名景點不只有四草綠隧，正統鹿耳門聖母廟元宵迎春牛煙火秀，與鹿耳門天后宮的台灣年文化季，台灣歷史博物館、亞太棒球村、鄭成功入台的鹿耳門溪口都是近年崛起的景點，美食商圈包括北安路、海佃路、國安街與安中路，還有中洲寮保安宮、朝興宮與海尾朝皇宮周邊小吃。

魏文貴表示，台南市今年的台灣燈會預計吸引1000萬人次到來，安南區緊鄰安平燈區，跨越四草大橋即到台江國家公園管理處，適合遊客來趟品嚐廟口小吃、巷弄美食的輕旅行。

安南區公所去年7月找來《阿春仔in台南》、《城市少女阿璇》、《強尼帶球》、《男人幫》、《台南愛吃妹》等12位知名旅遊作家，半年來分別推薦安南區各處景點與美食，網路點閱觸及率破百萬，大幅提升安南區景點曝光率，22日整理50處地點推出旅遊攻略，提供遊客過年走春路線。

黃偉哲表示，台灣燈會可讓全台遊客認識台南各地，安南區有280多家廟宇，各處廟口美食為人津津樂道，宗教、美景都需有美食結合，今年是「台南400」，一整年都有許多慶祝活動，地方要做好準備，不管小吃或大菜，都要令遊客留下美好印象。