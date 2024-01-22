超強寒流來襲 桃市府憂心農損啟動防寒措施

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入冬最強寒流來襲，中央氣象署針對11縣市發低溫特報，目前北部影響最為顯著，寒流預計持續影響至28日，桃園今天明顯能感受到寒意，桃市府啟動防寒應變措施，成立寒害應變小組，提前透過網站和即時通訊體發布寒流訊息，提供農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。

農業局長陳冠義表示，桃園復興區的柑橘正值果實成熟期，因此一早便與復興區農會赴各農園關心柑橘採收情形，緊接著參與復興區公所寒害整備會議，並出席復興農會理監事會議，瞭解農民寒害準備狀況，關心果農為接下來低溫的應變措施，

陳冠義說，桃園葉菜種植肩負供應北部蔬菜的重責大任，農業局也兵分多路，分別至各地了解桃園平地蔬菜栽植及育苗是否確實依相關指引進行保溫，以維持供應量穩定，其他桃園種要農產作物如高接梨，呼籲農友使用透明小袋護接穗芽點或花朵以避免低溫寒害、草莓網室以捲揚的PE布防側風、八德花卉以內循環風扇、智慧農業環控系統調節溫度等。

陳冠義還提及，市府另也積極輔導智慧農業，因應本次寒流特別前往轄內畜牧場及養殖場訪視，業者利用硬體設備搭配環境控制系統，如仔畜防寒衣、自動降帆布及保溫燈等，有效進行畜禽舍的保溫控制，以確保低溫寒害下做好禦寒措施；養殖漁業部分則透過太陽能智慧監控設備，即時監控池塘水溫，以利水溫調控。

陳冠義呼籲，若有發生農業災損情形，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，可主動向所在地區公所通報，也可以自行先拍攝當次災損照片，記得標示田區坐落地段地號，儘快向區公所提出申請，以兼顧受災農民及時復耕與申請天然災害救助之權益。

談及目前菜價的波動情形，陳冠義說，今天桃園果菜市場休市，但前天及昨天2日的果菜供應量穩定，菜價微幅下跌，市府將持續關注桃園果菜供應量及價格。