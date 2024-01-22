話題》春節出國注意！一文看長榮機師為何要罷工 旅客怎麼自保？

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桃園市機師職業工會（簡稱機師工會）長榮分會與長榮航空出現勞資糾紛，機師工會今（22）日針對機師罷工投票正式開票，宣布包含非長榮分會會員在內所發起對長榮航空的罷工投票並取得罷工權。對此，長榮航空已成立緊急應變小組應對罷工，不放棄與工會協商。 由於農曆春節出國旺季即將到來，不少人已安排農曆春節出國旅行，擔心行程受影響。工商財經網整理此次長榮機師罷工始末以及旅客自保方法，謹供讀者參考。

Q：長榮機師罷工始末：

機師工會長榮分會與長榮航空間的勞資爭議在於，機師工會本次罷工有三大訴求，分別為調整飛行員結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時 6 美元、停止聘用外籍正駕駛員。

但根據工會表示，自工會去年12月下旬開始進行罷工投票後，長榮航空至今，仍舊拒絕針對工會所提出改善勞動條件以解決人力流失與不足，終止長榮航空透過非法仲介，違法進用外籍飛行員等重要訴求，與工會進行任何正式、實質的協商。

今年1/8起由工會「非長榮分會」其餘會員進行罷工投票程序，1/21截止投票後，工會於周一(1/22)上午統一進行開票，會員1398人有910人領票，開票結果900票同意、僅10票不同意，取得合法罷工權。

機師工會表示，不排除春節前後正式啟動罷工，但會在24小時前預告，細節會在週四(1/25)理事會上討論決定，希望長榮航能和工會溝通。

機師工會也提醒，由於工會長榮分會會員中，屬於長程機隊飛行員比例相對高達75％，因此，倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，受到影響的可能性將會更大，建議宜提前準備其他備案。

Q：長榮航空資方態度

長榮航空表示，自該工會於2022年提出調整薪資福利之調解迄今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整逾20％，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加台幣18,000～36,000元以上。

在外站津貼部分，長榮航空除了提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航空津貼計算給付時間為國內業界最長，且自2023年迄今調幅達17％，以長榮航空台北-洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的兩天期間，其中早餐已由公司提供，另外午晚餐共4餐給予283美元（約台幣8,760元）的餐費。

長榮航空指出，公司在去年有獲利的基礎下，也已經發放6個月的年終獎金，並將於結算2023年實際獲利後，另再發放員工酬勞。

在外籍機師聘僱方面，長榮航空表示，因國內飛行人才有限，公司積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員；惟當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，外籍機師晉升機長標準與本國籍機師一致，此為長榮航空一直以來晉用機師的原則及做法。

目前國內各家航空公司晉用外籍機師時，均援引相同法規，長榮航空亦遵循相關法令聘僱與訓練外籍機師。

針對機師工會取得合法罷工權，長榮航空已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，確保主要航線之營運，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機 App 公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。

Q：針對機師罷工，政府主管機關說法

勞動部官員表示，21日曾經與交通部、長榮勞資雙方溝通，但沒有結論，站在勞動部立場，會希望勞資雙方可以透過不斷協商有最好的結果，畢竟春節過年期間對國人來說是很多人一年來安排很久的旅程，影響會比較深遠，而且這段期間替代性的運輸量難以分擔，所以希望勞資雙方可以盡量溝通，不管是先達成避開春節、展延的共識，或是完全解決問題。勞動部預計24日會再邀集交通部、長榮航空與機師工會再次協商。

交通部次長林國顯表示，目前在加薪方面有歧見，資方認為去年已發放六個月年終、也有調薪，且勞方喊的加薪幅度是在發放獎金及加薪之前，預計24日再行溝通。林國顯強調，取得罷工只是過程，不是目的，最終還是要透過溝通解決問題。

桃園市政府勞動局表示，對於機師工會行使爭議權爭取權益，表示尊重，過去一個月間勞動局已召開過三次協商處理會議，未來也會持續協助雙方協商。

Q：現在保旅行綜合險還來的及？關鍵在投保時間

目前長榮機師已確定取得罷工權，民眾若在春節前後即將出國，現今投保旅綜險是否有效？產險業者表示，長榮機師只是罷工投票通過，尚未公布罷工日期，應該無法視為「已知事故」，不過，未來要如何界定，會再開會討論。

產險業者指出，必須在公布罷工日期前就先投保「旅行綜合保險」，才能享有「旅行不便險」的保障，若是在已宣布或已發生罷工事件後才投保的話，就不在理賠範圍內。

在國境解封後，各產險的海外旅行綜合險條款雖已全面更新，然在機師罷工之前，提前投保旅綜險有保障的原則是不變的。產險業者表示，依據海外旅行不便保險「班機延誤保險」項目，對於所預定搭乘之定期航班較預定出發時間延誤四小時以上者即符合承保範圍，保戶依據條款準備相關證明文件提出審核，經確認符合條款內容且未屬於特別不保事項時即依約賠付。另外，不便險中還有「班機取消保障」，只要符合條款理賠規定時，產險公司也是會理賠。

產險公司推出的旅行綜合險中「旅程取消保險」，即是保障被保險人於預定海外旅程開始前(部分產險有訂「七日」)，若因預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工，導致所預定搭乘之班次取消或延誤達24小時，或其預定前往之地點發生暴動、民眾騷擾之情事，而必須取消預定之全部旅程，對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及票券之費用，保險公司將負理賠之責。

由於寒假出國潮，元月份投保旅行綜合險件數已明顯上升，長榮機師確定要罷工之後，據產險業者表示，預期未來一、二日內投保旅行綜合險件數會更多。因應即將搶投保旅綜險潮，部分產險業者已表示，會開會討論如何界定。

Q：旅遊業怎麼看罷工的影響？

長榮航空機師順利取得罷工權，擬在春節期間罷工，中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁指出，近年來台灣航空業勞資爭議不斷，包括2016年華航空服員罷工、2019年2月及6月華航機師與長榮航空空服員發動罷工，對旅客、旅遊業造成非常大的影響。

蕭博仁表示，長榮航空在台灣市佔率30％，春節期間罷工對旅客權益受損至少也會超過20％，已經有很多旅客打電話來問長榮航空會不會罷工，但這不是旅遊業可以主導的。

蕭博仁說，現在能否退票、旅客能否轉移到其他地方旅遊，都非常難處理，過年期間的旅遊都是在半年前敲定，旅客面臨損失的美好假期心裡會忿忿不平，且後續罷工善後處理80％落在旅遊業，是無妄之災， 幾乎每次罷工都會發生這樣狀況。

機師工會稱若罷工會24小時前預告，蕭博仁說，「24天前通知都來不及」，有些機票2個月前就開了，甚至很多旅客半年前、3個月前安排好行程，現在臨時轉換行程或改其他航空公司，都為時已晚。24小前通知罷工到底旅客要不要退票？航空公司願意全額退票嗎？沒有罷工前退票是否由旅客自行負責？這都是問題，希望機師工會三思而後行。

中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，一旦罷工，旅行社、航空公司與旅客都三輸，交通部應居中協調，若發生罷工如何處理後續，罷工前則看要簽轉其他航線或改票、退票，仍會收取手續費；罷工後，航空公司不會收取手續費，因農曆春節期間是出國旺季，換到其他航空航班恐有難度。