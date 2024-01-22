宜蘭五結 宏國春悅大地成交均價近30萬

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宜蘭是近年遠距工作興起後，許多人移居的首選之地，宜蘭擁山面海，自然環境健康完勝都會區的空氣，人口密度比較低、生活步調輕鬆等，是移居者的重要考量，更重要的是，宜蘭到台北市車程，非尖峰不塞車時約一小時，若是10年後高鐵建成，宜蘭高鐵站到南港車站行車時間預計19分鐘，比淡水天母、新莊五股進台北市中心上班還快，吸引數位遊牧和遠距工作、退休族群移居。

根據樂居網公開資料顯示，截至2024年1月，宜蘭五結新成屋宏國春悅大地一期豐禾，實價登錄創下區域新高，目前成交均價是29.8萬一坪，而同時其五結生活圈的成交均價為24.28萬一坪，宏國春悅大地一期豐禾比區域均價高出22.7%。

對此，宏國春悅大地銷售經理蔡友倫表示，一期豐禾因爲是新成屋，是四萬五千坪土地開發造鎮的第一個建物，許多雙北客群在參訪宜蘭現場後，對環境滿意度高，而且對未來造鎮規劃、商業區與學區增值相當有信心，選擇下訂購買。

蔡友倫指出，全案自開案以來雙北市移居客群的購買意願極高，看中的是本案提供的是未來健康生活的完整生態圈，不單純只是一間房子，宏國春悅大地是全球最高分 fitwel 健康社區，園區內所有戶外開放空間、超商、診所等服務設施都是走路就可以到，而4萬5千坪大面積園區中的綠地及透水鋪面有效減緩熱島效應，另外為提升住戶運動動機，園區內有1600公尺自行車及人行步道、共融式運動等設施，並且在心靈層面上，運用水景及綠帶設計出具有療癒心靈的場域，最後在飲食方面，社區內設置可食地景、共享菜園，讓住戶參與蔬果耕作，並在共享廚房內烹飪健康食材。

蔡友倫說，本案吸引客群的點，也包括建商對屋內裝修的細緻規劃，宏國春悅大地一期豐禾特邀瑪黑家居配置公共空間，可將蘭陽風光納入眼簾、眺望龜山島，在自然景觀環繞下，瑪黑家居在配置商品時，考量環境、空間與使用者間的和諧，呼應目光所及的自然之景、循著大自然的紋理，挑選以環境永續材質，和源於大地純粹材質的物件，透過木材、石材、陶土、藤編、棉麻等親近自然的商品，打造具備多功能使用目的的舒適公共空間。在空間中，能愜意坐著、或舉辦各式座談分享、烹飪體驗，將空間和時間留給住戶，給予全新居住體驗。

宏國春悅大地第一期「豐禾」為六層樓電梯產品，坪數及格局規劃分為兩種：27-31坪1-2房、55-67坪2-3房。春悅大地貴賓參訪為「完全預約制」，預約資訊：https://www.ecoutopiayilan.com/ 於每日早上9:30至晚上7:00間，服務專線 02-2719-3688。