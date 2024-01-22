雲林爭取台積電 張麗善：褒忠上千公頃土地非常適合

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台積電規畫興建1奈米製程廠，外傳可能落腳嘉義縣太保市科學園區，雲林縣長張麗善22日表示雲林積極爭取台積電設廠，水、電、人才培訓都沒有問題，最重要的是褒忠鄉有廣達1200公頃的單一地主台糖用地，可作為科技產業園區，期待高科技產業都能關注雲林縣，雲林已作好準備歡迎大家來。

張麗善說，全台各縣市爭取高科技進駐，雲林爭取台積電當仁不讓，目前持續規畫中部科學園區2期擴編，先準備好就有機會。雲林為因應下世代高科技產業發展，將規畫一處可垂直整合高科技產業上下游的園區，短、中、長期持續規畫中，下世代科技業落腳雲林，會是非常好的選擇。

張麗善強調，雲林不只水電充足，還有大學培訓人才，最重要的是褒忠鄉有單一地主的台糖用地，可以擴展到1200公頃以上。另外，交通上也非常方便，國際人才來到桃園機場，可直接搭高鐵到雲林，從高鐵雲林站到虎尾科學園區只要5分鐘，放眼全台只有雲林有這麼好的條件，希望政府能尊重產業本身意願。

縣建設處處長李俊興指出，台積電不僅興建1奈米製程廠，後續還會持續擴建，包括下世代先進封測廠等。中科虎尾園區目前已有半導體封測大廠矽品精密進駐，投入半導體封裝先進製程，就是看準雲林極具半導體產業發展潛力，縣府將持續擴編虎尾園區，隨時歡迎科技廠進駐。

李俊興提到，目前規畫中的褒忠產業園區位於台糖馬光農場，有超過1200公頃土地可利用，且就在中科虎尾園區附近，有條件建構一處足夠容納未來30年科技產業增長所需、上下游產業鏈垂直整合的巨型園區，讓國內外科技廠商與其供應鏈不用再為了尋覓土地而煩惱，非常適合台積電設廠。