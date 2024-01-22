「i彰稅」智慧服務機 1指神通20項服務免等待

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彰化縣地方稅務局建置觸控式稅務智慧型服務機，提供簡易自助補單、發證、申辦及繳稅等服務，20日舉行「i彰稅-智慧型服務機」啟用記者會，彰化縣長王惠美與會，王表示，即日起於彰化總局、員林及北斗分局正式啟用智慧型服務機，常見稅務申辦及繳稅等20項服務，都能夠過智慧型服務機辦理，自助辦理免排隊。

每當報稅期間，各地稅務局臨櫃繳稅湧人潮，常有民眾不耐久候與桂圓或其他民眾爆口角，為此彰化縣政府建置「i彰稅-智慧型服務機」，運用創新科技建置觸控式稅務智慧型服務機，提供簡易自助補單、發證、申辦及繳稅等服務。

王惠美指出，i彰稅-智慧型服務機使用方法相當簡單，民眾只要拿出自然人憑證或工商憑證、健保卡，或於現場人工查驗身分證後取得QR-Code，通過驗證後就能自行操作補發稅單、查詢發證、常見稅務申辦及繳稅等20項服務。

王惠美還說，資訊科技時代來臨，縣府積極與跨機關合作打造優質的租稅環境，像是推出「全縣公所合作的視訊服務」及「跨機關就源輔導租稅減免」，更運用大數據推動各項租稅減免及退稅主動辦等多元便利的繳稅管道。

彰化鄉親可以使用信用卡、金融卡、活儲帳戶或是到四大超商進行繳稅，就近申辦稅務服務減輕負擔，免來回奔波，一站就辦好，而縣府首創的「農地稅務整合服務」，也獲得了行政院「政府服務獎」及衛福部「高齡友善城市獎」的肯定。

地方稅務局補充，「i彰稅-智慧型服務機」還可以透過手機行動支付或連結至線上進行繳稅作業。核發個人全國財產稅總歸戶清單、綜合所得稅籍資料等16項常用書證；還可申請房屋稅使用情形變更、地價稅適用自用住宅用地稅率、使用牌照稅身心障礙減免及變更通訊地址等4項申辦服務，經由系統自動帶入個人資料，提高資料正確性，智慧化的申辦更快速又便利。