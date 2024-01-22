台中珍稀2字頭區 喜迎遊艇物流雙助攻

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台中西側的海線擁有較親民的房價，吸引首購與小資族購屋，上月統一集團物流中心動工、亞果遊艇宣布打造「台中國際遊艇港」，幾年前重大建設的「預言」陸續成真，帶動了不少購屋族的信心。

這十年台中濱海地區發展大躍進，市場有目共睹，去年底又有兩項「預言」被實現，分別為亞果遊艇正式成為台中港遊艇碼頭的最優投資人，及投資額近百億的統一企業物流總部正式動工，遊憩、就業、商業再升級，也進一步推升當地指標案熱度，來人、成交量皆創近期新高。

台中商港幅員廣闊，開發潛力足，台中港務分公司近年釋出超過50公頃的土地進行招商，也取得亮眼成績，最指標的莫過於三井OUTLET，開幕以來人潮絡繹不絕，2023年度業績更創60億新高，成功案例不僅激勵當地房市，也提振其他業者的開發信心，統一集團、亞果遊艇就在近期接力進場。

擁全台最大零售通路生態系的統一集團，租下三井OUTLET斜對面、面積2.88萬坪的土地，打造集辦公、物流、加油站、會議中心、超商商場於一身的物流總部，並於上個月動工，同時間，亞果遊艇也宣布取得20A、20B碼頭最優投資人資格，將斥資10億在3.2萬坪的陸域、水域，打造集遊艇休憩、海洋教育、藝術親子遊樂於一體的「台中國際遊艇港」。

幾年前的「預言」陸續成真，帶動了不少購屋族「靠港」意願，如2023年梧棲的淨遷入人口就超過千人，社會增加率更擠進台中前5名。在地業者指出，近期不只台中市中心，海線房價一樣飛速高長，目前龍井已出現5字頭建案，沙鹿也出現4字頭，反觀台中港市鎮中心重劃區不僅基期尚低，建設強度還遠勝各區，「比起十年前的荒煙漫草，如今可說是欣欣向榮。」

業者表示，最近一個月當地案場來客量增3成，成交量更創下近一年新高，意味市場信心大增。「除了遊艇、物流建設雙助攻，麗寶集團的地上權旅館及商場，蔦屋書店灣區街邊店，以及產值逾兆元、將帶來2萬新就業的離岸風電產業，就如同多核心引擎，持續加溫海線熱度。」

而緊鄰港區、廣達116公頃的市鎮中心重劃區中，備受矚目的就屬公園、機關、學校、轉運站預定地密集分布的「市鎮南段」，許多建商致力在這區打造品牌地標，如「勝興豐境」就是當地目前唯3超過20層的超高大樓之一，樓高拉升之餘，更退讓28米深的街邊花園，是台中高級社區的象徵，「隨著區域新案今年上看3字頭，許多購屋族紛紛趁著建設動工、尚未完工之際，趕緊購屋為安。」

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