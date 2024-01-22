封關倒數 電子股人氣滾滾 這4題材有望整理轉強

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投組表現：

無敵（8201）表現最佳，22日股價亮燈漲停，股價創下一個月來新高，成交量溫和放大，後市仍有上漲空間。

慕康生醫（5398）表現最差，22日股價亮燈漲停，股價再創半來新高，外資連續買進，後市可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走高，終場上漲133.58點，漲幅0.76％，收在17,815.1點，成交量3,956.46億元。

類股方面， 電腦及周邊設備表現最佳，漲幅4.65％，航運股表現最差，跌幅0.91％，權值股台積電平盤，收在626元。聯發科上漲2元，漲幅0.22％，收在922元。

展望後市，台股大盤在上周五大漲站上月線後，今日在美股激勵下，加權指數量價齊揚跳空上漲，但由於上漲過快，目前已來到前波高點17,956點及18,000點關鍵壓力區，不可追高，回檔找支撑買點。選股方面，除提前告知的旭暉應材、豪勉、業強、慕康生醫、無敵漲停外，AI股中的緯穎、緯創、廣達、技嘉、金像電及英業達等個股，可持續關注。

投組表現：

業強（6124）表現最佳： 受惠於AI成長，散熱需求增加，持續看好

泰谷（3339）表現最差：股價創高後震盪結構穩定，後勢看好

盤勢預測：

大盤今續漲，終場上漲133.58點，收在17,815.1點，成交量3,956.45億元，類股方面，電週邊類股表現最佳，漲幅4.65％，運輸類股表現最差，跌幅0.91 ％，權值股方面，台積電（2330）維持平盤，收在626元。聯發科（2454）上漲2元，漲幅0.22％，收在922元。

展望後市，目前美股道瓊和S＆P指數皆已創高，科技股指數也持續走強，台股正面臨前高壓力，但距離封關就剩下十個交易日，越接近前高越要小心操作，市場會呈現多空混雜的聲音，長期來看台股終將會回歸2024經濟基本面的正向發展，但短線上操作難度持續增加，應以急漲不追，拉回低接的操作方式。選股上，短線上可關注1月25日的電玩展，相關族群會有表現空間；長線佈局中可選擇報價止跌回升的面板族群，及今年成長性依然看好的軸承、IP相關類股、AI伺服器中的散熱、機殼，都是投資人可以操作的標的。

投組表現：

安可（3615）表現最佳，受到車用比重增加。營收獲利成長。

泰谷（3339）表現最差，受惠面板需求增加，帶動LED需求熱銷。

盤勢預測：

受到上周美伺服器大廠超微狂飆36％，激勵輝達、超微再創新高，加上輝達黃仁勳來台，讓AI浪潮，持續影響台北股市，後續有機會突破前高17,956點。後續需觀察護國神山台積電的走向。

投組表現：

豪勉（6218）表現最佳，反映AI題材，股價跳空漲停

安鈦克（3339）表現最差，短線衝高面臨解套賣壓，電玩展利多不變

盤勢預測：

周一台股持續滾量上攻，受惠美股上周創下歷史新高利多激勵，連續兩天量能放大至4,000億元，且電子股成交比重超過80％，顯見電子股主導盤面。收盤台股站上17,800點，且櫃買指數周一表現強於大盤，顯見主力資金有回流跡象。

周一台股由AI族群領漲盤面，多檔伺服器概念股創下歷史新高，如緯穎、川湖與世芯-KY表態領漲。搭配組裝廠緯創、廣達、技嘉與英業達滾量上攻，相關零組件如奇鋐、台光電漲停表態，都是周一電子股人氣滾滾的主要領漲股。次族群中則以上周提前預告的電競與遊戲出現創高股，大宇資、麗臺發動攻勢，搭配綠能族群中的世紀鋼、華城與永威投控維繫政策股人氣。

周二台股留意電子股成交比重，短線稍有過熱跡象，預計周二震盪有機會加大，留意大盤預估量能不可過大，否則容易開高走低。族群可留意遊戲與第三方支付、重電綠能與中小型IC設計等整理轉強股。AI伺服器族群近期則觀察美股指標股走勢，若能續創新高，有利台股相關供應鏈比價效應。