全球限量300張SSS級素還真珍稀閃卡　絕版收納

地表最強的終極絕招、言出法隨，<前輩啊>素還真超珍稀閃卡，一登場就轟動!5日上午、距離正式開搶前8小時，就有桃園戲迷林先生及卡迷迫不及待衝到指定店家排隊，就是要拿到這張全球限量300張、空前絕後的素還真<前輩啊>珍稀閃卡，晚間七點一到，粉絲立刻衝進店家搶購，北中南全台三家指定7-ELEVEN、前100名購買《霹靂天機貳：仙魔決》第一章DVD的消費者，不僅可以獲得兩張<一招留名經典絕學>經典收藏卡，還能搶先得到素還真”前輩啊”珍稀閃卡，搶到的戲迷感動的拿著<前輩卡>，興奮的跟素還真本尊合照、接受素還真的灌頂加持祝福，粉絲開心的表示:「這是2024年最棒的開春祝福~真的太令人開心了!」

獨家素還真”前輩啊”超珍稀閃卡，全台限量300張，隆重登場

霹靂武林<一招留名:經典絕學收藏卡> 全套22張，含2張隱藏版

霹靂英雄中，獨門絕技招式成千上百，各有巧妙，不過在眾霹靂英雄中，只有素還真的”前輩啊”這三個字，堪稱sss級大招，此話一出，近乎無敵!如此狂暴的傳說之招，化身為經典閃卡，絕對前無古人後無來者，不只素還真”前輩啊”超珍稀閃卡，1/5日起，全台7-ELEVEN獨家首賣《霹靂天機貳：仙魔決》第一章DVD、同步推出霹靂英雄們的”一招留名”經典絕學收藏卡，首彈共二十二款，包含兩張神秘隱藏卡，而購買《霹靂天機貳：仙魔決》第一章DVD將加碼、獲得兩張經典絕學收藏卡。

活動店址:

台北市:7-ELEVEN聯成門市(台北市南港區聯成里昆陽街150-1號150-3號)

台中市:7-ELEVEN慶樹門市(台中市南區樹德里大慶街二段36號)

台南市:7-ELEVEN國銨門市(台南市安南區國安街111號113號)

備註:每人每次限領取一張卡片

關於霹靂集團

霹靂國際多媒體，是臺灣著名的電視布袋戲企業，代表作品為「霹靂布袋戲」系列作品。至今已推出近80部、超過3,000小時的劇集故事，誕生4,000多個英雄人物。30多年來，靠著不間斷的IP創作及一條龍的影視製作，橫跨電視及電影產業。霹靂從臺灣出發，作品風靡至日本，更登上世界最大串流服務平台Netflix。

雲林黃家布袋戲在臺灣已有百年歷史，第一代黃馬是「錦春園」布袋戲團掌門人，將布袋戲傳入臺灣；第二代黃海岱創立的「五洲園」是臺灣布袋戲最大門派，臺灣布袋戲界尊稱其為「通天教主」；第三代黃俊雄以流行音樂取代傳統的鑼鼓與北管戲曲，並首創電視布袋戲戲劇，一度創下當時臺灣電視節目97％的高收視率，爾後更自建攝影棚，轉戰錄影帶界，進一步將布袋戲奠定成為臺灣庶民文化的重要代表；第四代黃文章（強華）與弟弟黃文擇被戲迷封為「十車書」與「八音才子」，兄弟聯手打造霹靂布袋戲，創造素還真角色及朝公司化經營等，並以數位化、國際化及IP多元化為營運方針；第五代黃亮勛及黃政嘉兄妹則致力於創新改革，跨入國際NFT市場，將角色IP推上國際舞台，未來目標希望將霹靂打造成跨土地、語言、文化的娛樂媒體，將臺灣偶戲的文化之美推廣至全世界。

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