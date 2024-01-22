月津港燈節27日開幕 超卡哇伊「月光獸」燈籠搶先亮相

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台南市名聞遐邇的月津港燈節，今年設置5大展區，邀請海內外藝術家展出66件作品，27日開幕當天晚上，將有燈籠、絹扇、火舞、官將首等表演，並邀請人氣創作歌手魏嘉瑩和金曲歌手孫盛希獻唱，市長黃偉哲22日在鹽水永成戲院宣傳活動，超卡哇伊的「月光獸」燈籠也首次亮相。

今年月津港燈節特別以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，規畫有藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等5大展區，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能總計66件作品，其中深具想像力的聲光與數位藝術為今年活動一大亮點。

市府文化局長謝仕淵表示，除了國內外團隊的創作，還有22件學生徵件作品入選，更首度引進5G數位虛擬作品，巷弄燈區「漫月美行動」提供AR擴增實境導覽，讓民眾在歷史巷弄空間欣賞藝術作品的同時，感受鹽水近年來的歷史空間整修活化。

謝仕淵還說，月津港燈節是全台第一個水域型的燈節，近年更結合月之美術館，把鹽水變成一個藝術燈節小鎮，遊客來鹽水不只是吃美食，還能欣賞藝術，希望在光的照耀下，讓鹽水發光發熱。

月津港燈節展期從1月27日到3月3日，共37天；文化局說，這次配合活動特別推出限量的「月光獸」燈籠，今年與國道新營服務區全家便利商店合作，於新營波光節、月津港燈節期間推出猜燈謎送月光獸燈籠活動，相關月光獸提燈發放販售資訊可留意月津港燈節FB粉絲團。