新總統上任高房價痛點迎刃而解？　專家：關鍵在「這一步」

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總統大選塵埃落定，民眾最關心的還是高房價議題，新總統賴清德很快上任，人民對新政府新政仍有很高的期待，對於房市居住正義及高房價課題，也成為諸多年輕人關切的重點。為此，消基會董事暨房委會委員張欣民也提出自己的觀點，認為新總統上任後是否能徹底解決高房價問題還有待觀察。

張欣民分析，提到住宅政見，賴清德這次選舉公報所提出來的住宅政策主要有3大項，一是擴大社會住宅量能，不管是新建、包租代管或是租金補貼都是持續有在做的工作，只再行大幅加碼罷了；其二是延續新青安房貸的貸款補貼政策；其三則是去年立院通過、今年7月將實施的囤房稅2.0。

張欣民提到，最關鍵也在於囤房稅2.0，只是新制是以全國總歸戶及加重房屋持有稅，來逼出市場更多房屋供給，期能達到以量制價的政策目標，但這力道是否大到能夠造成價格破壞效應，都還有待上路後進一步觀察。張欣民進一步認為，新總統目前的住宅政策略顯單薄了一點，積極性也不足，上任後或許可以考慮更多創新及積極性的作為，例如房地合一稅是否該全面檢討，土地徵收要不要暫停或是更「人性化」，土地標售辦法是否該調整，實價登錄是否該精進到3.0版。

另外，張欣民也提出，是不是可以引進新加坡組屋制度，甚至是使用權住宅以及這次侯康配所提出的「555青年貸款方案」，也都可廣納加以研究，或許都是幫助年輕人降低購屋門檻的選項之一。