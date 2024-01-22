北約大國致力支持荷蘭總理呂特 盼他成下一任秘書長

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北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）任期將於2024年10月1日結束。知情人士透露，支持荷蘭總理呂特（Mark Rutte）領導北約的國家一直在幕後努力，以確保北約秘書長競選在今年夏天之前結束。

64歲的史托騰柏格是挪威前總理。他自2014年起擔任北約秘書長，其任期已延長4次，原預定去年9月卸任。他原在去年初表明，無意尋求連任。不過，盟國對新任秘書長人選存在分歧，在過去一年中未能找到繼任者，因此決定讓史托騰柏格留任。

史托騰柏格領導北約10年，經歷了包括俄羅斯入侵烏克蘭和盟國從阿富汗撤軍等動盪時期，他將在北約成立75周年之際辭職。史托騰柏格受訪時，重申跨大西洋聯盟對歐洲和美國的重要性。他也表示，他相信無論美國大選結果如何，美國仍將是重要盟友。

由於俄烏戰爭預計將持續數年，北約秘書長的角色將顯得特別重要。北約領袖需要保持平衡，避免聯盟與俄羅斯之間，出現任何直接的溢出效應或更廣泛的武裝升級，同時鼓勵盟國在公眾開始厭倦戰爭成本之前，繼續對烏克蘭提供軍事和財政支持。

據《日本時報》報導，北約秘書長競選這項決定需要得到北約31 個盟國的一致同意，而56歲的荷蘭總理呂特已是史托騰柏格在10月任期結束時接替他的熱門人選。不過，知情人士稱，東歐一些國家尚未給予呂特支持。

另一位不願透露姓名的人士則表示，美國曾2度就這項職位與呂特接洽。但呂特上次拒絕了美方，當時他認為荷蘭內閣不會像現在這樣迅速崩潰。

不料，荷蘭政府去年7月因移民政策內訌垮台後，呂特結束了荷蘭任期最長的13年總理任期。一旦新的聯合政府達成協議，他將立即下台，並由極右翼政治家懷爾德斯（Geert Wilders）接任。

其實，呂特之所以得到許多北約成員國領導該聯盟的支持，部分原因是，如果美國前總統川普今年11月贏得美國總統大選，呂特被視為能夠「配合」川普的候選人。

去年10月，呂特表示他對擔任北約秘書長一職持開放態度，但在近期剛結束的瑞士達沃斯世界經濟論壇上，他拒絕評論自己是否仍在競選職位。呂特上周出席世界經濟論壇時，敦促歐洲國家增加國防開支，據稱，這是川普的常見做法。

儘管得到法國和德國等北約大國的廣泛支持，但北約大使尚未批准呂特的候選資格。因為一些來自北約東翼的國家，致力爭取該地區在組織內擔任更多高級職務。儘管愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）和拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）去年都表示有興趣競選北約秘書長一職，但他們的國家並未正式提名他們擔任這一職位。