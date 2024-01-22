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證交所23日審議會 審議青新創新板上市案

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證交所將於明（23）日召開有價證券上市審議委員會，審議青新環境工程（6951）創新板上市案。今日在興櫃收盤均價為69.91元。

青新公司董事長為張芳正，公司資本額為4億元，主要業務包括醫療及事業廢棄物清運服務、廢水處理及青新木製造業務等。

在獲利表現方面，青新2021年及2022年稅前純益各為5,200.4萬元及1億1,143.1萬元，2023年前三季為8,264.7萬元；每股稅後盈餘（EPS）各為3.51元、2.64元、1.64元。

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