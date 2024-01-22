春水堂攜手法朋推春節聯名禮盒 阿里山紅茶加香檸鳳梨酥限量開賣

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金龍年即將到來，走春送禮要兼具喜氣與巧思，加上限定商品的特殊性，是許多人挑選年節禮盒的必要條件。台灣珍奶始祖「春水堂人文茶館」首度與擁有「甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」共同打造以茶佐糕點的「春悅聯名禮盒」，內含「春水堂」團隊精選的阿里山手工紅茶8包，搭配「法朋」的香檸鳳梨酥8顆，單盒售價899元。即日起在北、桃竹及中區「春水堂」門市限定販售。

「春水堂人文茶館」創立於1983年，搖出全台第1杯泡沫紅茶與珍珠奶茶，引領劃時代的茶文化革命，讓珍奶成為舉世聞名的「台灣之光」。去年「春水堂」創立40周年，積極與其他品牌異業結盟，推出限定商品吸引目光，除了用強強聯手的策略聯盟吸納更多客群，也透過不斷推陳出新，帶給消費者耳目一新的新鮮感。瞄準春節送禮需求，「春水堂」與高人氣甜點店「法朋烘焙甜點坊」合作，攜手打造「春悅聯名禮盒」，將茶飲與令人心情愉悅的甜點結合。

「春悅聯名禮盒」嚴選茶香淡雅飽滿的阿里山手工紅茶，搭配天然果香、酸甜口感的鳳梨酥，符合華人喜歡以茶搭配點心的佐餐型態。阿里山手工紅茶為北迴歸線貫穿的高山紅茶，選自海拔高度1200公尺以上的青心烏龍茶菁，湯色蜜紅金亮，茶香清醇馥郁。「法朋」創辦人李依錫針對這款茶品，將象徵好運旺旺來的香檸鳳梨酥拿來搭配，包覆鹹蛋黃的土鳳梨餡，帶著些許檸檬清香與奶油酥餅的結合，果肉鮮美且有自然酸度，酸甜生津，再配上一口阿里山手工紅茶，柔潤輕盈的口感，提升鳳梨酥的美味度。

另有「龍吟自選禮盒」，消費者可到全台「春水堂」門市現場挑選喜愛的茶葉，客製化組裝禮盒，任選2款以上95折、4款以上9折，不限同一款茶葉，供應至2月25日止。常態販售的「茶包禮盒」則是內含8包阿里山手工紅茶茶包，單盒售價299元。