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微矽電子跨入第三代半導體一站式整合服務 強化競爭利基

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微矽電子（8162）今（22）日舉行上市前業績發表會，該公司目前實收資本額6.46億元，主要提供半導體測試、晶圓薄化與半導體封裝的整合性服務，並且專注於電源效率相關的功率元件與電源管理IC（PMIC）加工。此外，近年亦積極投入第三代半導體氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）的測試、薄化與切割技術，今年營運可望受惠半導體產業回升。

董事長張秉堂進一步表示，產能利用率的高低直接影響公司獲利，而產能利用率取決於製程良率、成本及交期。微矽電子在半導體後段製程上可提供客戶包括：晶圓測試（CP）、成品測試（FT）、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜（FSM）、晶圓背面研磨與金屬鍍膜（BGBM）、晶圓切割、晶粒挑揀（Pick＆Place）及晶粒捲帶（Tape＆Reel）等一站式的整合性服務，滿足客戶一次購足的需求，以降低產品來回運送之成本與風險，並提供客戶最佳解決方案，縮短客戶產品進入市場之時機，與客戶建立長久合作關係，成為公司獲利的主要關鍵。

此外，由於該公司對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面相當熟稔，可迅速掌握市場趨勢脈動，提供最佳測試封裝服務，並協助客戶新產品快速的導入與量產，這也是微矽電子優於同業的競爭利基。

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