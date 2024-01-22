北韓是否正為2024年開戰做準備？ 專家：金正恩不是瘋子

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

北韓近期再次升級對韓國和美國的戰爭言論。北韓分析網站「北緯38度」近期發表的一篇文章警告，稱北韓最高領導人金正恩的最新舉動，可能超出他慣常的虛張聲勢，金正恩恐作出開戰準備。不過，部分專家卻持有不同看法，認為金正恩不是瘋子，現下也不是北韓發動軍事冒險的時機。

據德國之聲援引北韓官媒《朝中社》報導，北韓領導人金正恩在2023年年末發表政策演說，否定與韓國和平統一的可能性，將兩國關係描述為「2個敵對國家和2個交戰國」的關係。金正恩還呼籲擴展國家核武庫，並加強彈道飛彈試射，更誓言發射3顆新的軍事偵察衛星。他甚至在演說中指責韓國和美國，警告稱「朝鮮半島隨時可能爆發戰爭」。

去年12月，聯合國國際原子能總署（IAEA）報告稱，北韓寧邊核設施內有第二座反應爐投入運行，可能用於生產武器級燃料。美國衛星近期也偵測到，北韓滿浦銀河化學工廠的現代化和擴建，皆與飛彈燃料和核武試劑的生產有關。種種跡象，都似乎顯示北韓在備戰狀態。

美國國務院前情報與政策局東北亞處主任卡林（Robert Carlin）以及明德大學蒙特雷國際研究學院核不擴散研究中心教授、核武專家赫伯特（George William Herbert）早前在「北緯38度」發表文章指出，朝鮮半島的安全情勢「比1950年6月初朝鮮戰爭爆發以來的任何時候都更為危險...這聽起來可能過於戲劇化，但我們相信，金正恩已經做出開戰的戰略決策，就如同其祖父在1950年所做的那樣。」

文章稱，「我們不認為自去年初以來，北韓媒體上出現的備戰主題是典型的虛張聲勢。」卡林與赫伯特表示，他們的警告聚焦於北韓政權放棄了長期以來的與美國關係「正常化」的目標。平壤現在可能認為這種正常化是不可能的。他們認為，許多分析師和決策者低估了這個正常化目標的重要性，因為它為金正恩的策略思維提供了一個防護欄。

2019年，金正恩與美國前總統川普在河內舉行的峰會失敗「令金正恩顏面掃地」。會談的核心是以北韓承諾停止其武器項目為交換條件，換取減免制裁的可能性，但這兩者都未能實現。2位分析家指出，五年後的今天，北韓認為「挑戰現狀的時機已然成熟」。北韓正在發展與俄羅斯的關係，提供彈藥支持莫斯科對烏克蘭的戰爭，同時認為美國正處於「全球撤退」狀態。

然而，其他專家對北韓是否準備發動戰爭持懷疑態度。東京大東文化大學國際關係學教授、軍事問題專家穆羅伊（Garren Mulloy）對德國之聲表示，「北韓呼籲為戰爭進行武裝並不罕見。我們不應該認為這沒有任何含義，但也不應該想像這意味著戰爭。」

他指出，需要擔憂的是西方在中東、烏克蘭或其他地區的「任何軟弱跡象」都可能給金正恩留下「這可能是一個時不再來、不可多得的機會」的印象。

東京大學國際關係系助理教授山口亮也認為，目前來看，現在不是北韓發動軍事冒險的時機。他在接受德國之聲採訪時分析，「北韓在拉攏中國和俄羅斯成為盟友方面取得進展，我找不到他們在這個時間點開戰的理由。」山口亮補充說，「雖然北韓可能會依賴莫斯科和北京的支持，但他們對這兩個國家的信任程度還不足以令其相信，在發生戰爭時中俄會對北韓伸出援手。」

山口亮說，「我的感覺是，北韓領導層並不愚蠢，金正恩及其胞妹正在用言辭作為戰略籌碼來增加影響，精心策劃傳達出戰爭信號的行動，但不會走得那麼遠。但我最擔心的不是有計劃地攻擊韓國或日本，而是導致誤解和意外衝突的劍拔弩張。」

另外，穆羅伊也認為，北韓與美國接觸失敗、除了發動戰爭別無選擇的說法，在邏輯和動機上存在許多漏洞。他認為，「金正恩不是瘋子，他是一個非常理性的行為者。」他指出，北韓獨裁者正從與俄羅斯更緊密的聯盟中受益，而金正恩政權目前也沒有顯示任何內部分歧或崩潰的跡象。