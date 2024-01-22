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彰化「請眾仙迎神宮廟藝術展」 AR擴增實境「放天燈」

  • 中時即時 吳建輝
彰化縣立美術館現正展出「請眾仙迎神—宮廟藝術展」，由8個公立美術館、博物館出借典藏品，展出58位藝術家，109件作品。（本報資料照片）
彰化縣立美術館現正展出「請眾仙迎神—宮廟藝術展」，由8個公立美術館、博物館出借典藏品，展出58位藝術家，109件作品。（本報資料照片）

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彰化縣立美術館現正展出「請眾仙迎神—宮廟藝術展」，由8個公立美術館、博物館出借典藏品，展出58位藝術家，109件作品。除館內展覽精采之外，近日推出Web-AR擴增實境「放天燈」，民眾使用手機就能體驗放天燈的樂趣，既環保又科技。

「請眾仙迎神–宮廟藝術展」於彰化縣立美術館重磅登場，次特展以「現在–過去–未來」時間軸線，分為「古藝今來–宮廟信仰的美學詮釋」、「尋城訪古–廟宇文物的文化脈絡」、「祈願之地–世代更迭的庶民觀點」三大主題，以藝術對話梳理宮廟文化，不僅有藝術展演、AI辨識與影像互動遊戲，還有Web-AR擴增實境「放天燈」。

文化局在展場中及美術館周邊還特別設計Web-AR擴增實境「放天燈」定位服務，只要透過個人行動裝置就能體驗用手機放天燈的樂趣，天燈中的祝福語皆由彰化地區的書法家所書寫，透過施放天燈傳遞祝福，找回心中最原始的感動。

彰化縣立美術館現在展出「請眾仙迎神—宮廟藝術展」至2月18日止，彰化縣文化局邀請大家白天看展覽，晚上賞天燈！除了用手機「放天燈」，還可順道參與2024彰化月影燈季，欣賞精彩的大佛光雕秀！展覽期間還有藝術主題工作坊，活動豐富，詳細內容請上彰化縣文化局(https：／／www.bocach.gov.tw／)官網查詢。

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