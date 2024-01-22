首張外溢型網路投保日額醫療健康險問市！日行萬步最高省3％保費

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看準年輕人低薪、講求快速便利的行動交易模式，富邦人壽推出網路投保新醫療健康險保單！富邦人壽22日宣布，近期推出業界首張外溢型網路投保日額醫療健康險「富邦人壽網投日安心定期健康保險」，讓年輕族群以可負擔的保費，輕鬆買到基本住院日額保障，此外，該商品具有外溢機制，健走步數達標最高可有3％保費折扣，達到保健與保障雙重目標。

富邦人壽指出，據調查顯示，職場新鮮人平均起薪約3.4萬，以台北市為例，人均月消費更高達3.3萬元。在物價上漲、低薪、壓力爆炸的時代，職場新鮮人預算有限，在風險規劃跟麵包二者衡量抉擇下，往往無法獲得足夠的基本保障。

富邦人壽業務通路處陳寬偉副總提醒，努力打拼往前衝的年輕人，在預算有限的狀況下，應掌握「先求有再求好」、「定期檢視並適當調整」兩大投保原則，將薪水10％透過保險規避風險，並趁年輕體況佳、保費較低的時候，及早建構基本醫療保障，先打好保障基底以防突發狀況，再根據不同生涯時期的負擔與責任，將保障逐步升級。

富邦人壽建議，醫療險應趁年輕健康提早規劃，保費越便宜，也可儘早開始享有保障。民眾可以住院日額型搭配實支實付，打底基礎醫療保障，以住院日額保險金填補薪資損失，支付住院每日看護費用；並搭配實支實付醫療險，享有更好的醫療品質，早日恢復健康。

富邦人壽指出，為積極響應金管會政策，持續發展多元化網路投保商品，近期推出網路投保「富邦人壽網投日安心定期健康保險」，只要年滿18足歲至55歲即可投保，商品具備四大特色。

特色一、按日給付的基礎型醫療保險，適合職場新鮮人投保。

特色二、加護病房或燒燙傷病房保障強化給付，提升對重大事故風險的抵抗力。

特色三、具有外溢機制，鼓勵保戶做好健康管理，養成健走運動好習慣，走越多保費越便宜。於各年度最高步數之指定天數平均每日步數達到保費折扣門檻，即可享有續年度最高3％保費折扣，步數越多保費折扣愈高。例如當年度最高步數180日之平均步數達10,000步，次一年度提供保費折扣3％。

特色四、保費採平準型費率，保障期間保費不隨年齡增長而增加，越年輕投保保費越便宜。

以22歲男性投保保額1,000元選擇月繳的繳費方式為例，每月只需82元（年繳保費935元），就能享有20年的住院醫療保險金（日額）、加護病房或燒燙傷病房保險金等保障，而保障期間保費不隨年齡增長，越年輕投保保費越低。

富邦人壽指出，為推廣網路投保，特別推出「龍金彩」活動，至2024年3月31日止，只要投保富邦人壽網路投保「日額住院醫療險」就有機會抽價值2,000元的美食享樂券，單筆保費滿500元（含）以上，加碼再抽任天堂Switch。