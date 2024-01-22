工研院攜手阿斯特捷利康 合力打造腎臟病照護生態系

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經濟部產業技術司支持成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center），攜手工研院與「臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca）」，打造「未來醫療實驗室2.0」，以患者旅程出發，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，建立慢性腎臟病照護生態系。同時以精準大數據建構「數據洞察室（Digital Insight Hub）」，輔助醫病關係及醫療協作發展。

經濟部產業技術司科長李芳蘭表示，2020年經濟部支持成立TIBIC，就是希望整合科技與醫療來縮短醫療產品上市時間，當時吸引國際大廠阿斯特捷利康進駐成立「未來醫療實驗室」，首波以「健康肺」為主題，打造全病程解決方案，透過場域體驗提供醫學中心、診所等第一線醫護人員宏觀的全病程思維，以臨床需求激發更多元化創新方向，臺灣阿斯特捷利康也將未來醫療實驗室列為在臺灣的重要關鍵推動核心。

另外據統計，臺灣洗腎人口密度高居全球第一，洗腎更是每年健保花費支出排行第一名，成為國人健康的巨大挑戰。為此，產業技術司進一步促成推動「未來醫療實驗室2.0」，結合科專法人產業化成果，與臺灣阿斯特捷利康、台灣腎臟醫學會共同推動慢性腎臟病的患者旅程，一方面以衛教提醒大眾關注腎臟功能，另一方面，針對高危險群進行篩檢，早期發現及早介入，運用藥物與生活調整延緩惡化，助病患延後或不必進入洗腎階段，同時減少醫療資源的浪費。更能藉此透過生態系的建立，協助業者對準市場需求打造更好的照護與醫療服務，進而建立成功商業模式，對外爭取更大商機。

在此生態系中，整合產研醫17家，其中包含三家工研院衍生新創。像是光寶集團旗下「天亮醫療器材」開發的臨床化學分析儀，僅需一滴指尖血，便能於15分鐘內得知17項檢測結果，可鎖定腎功能進行檢測。興櫃公司「新穎生醫」開發的DNlite檢測試劑，透過非侵入檢測尿液中的生物標記物，可用於預測二型糖尿病腎功能惡化及腎移植的預後監控。使高風險者可預防、及時治療或延緩腎病進程，已取得臺灣、歐盟、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯之上市許可。在營養補充方面，「巨生生醫」研發的缺鐵性貧血鐵劑，針對無法用一般鐵劑治療的病患，在治療缺鐵性貧血，補充鐵劑間距可從15天一次拉長為3個月一次，增加治療的順從性及便利性。

「未來醫療實驗室2.0」以患者旅程出發，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，並設置數據洞察室（Digital Insight Hub），以精準大數據以及科技工具切入，展示輔助醫病關係及醫療發展的行動方案，盼能加速相關醫療技術落地，進而支持提升智慧健康產業的跨域創新。在生態系方面涵蓋疾病旅程五階段，第一是健康階段，將和「腎臟病防治基金會」、「線上遊戲學習平台PaGamO」、「腎力學堂」共同投入孩童的衛教宣導。第二階段鎖定高風險的民眾，如三高、糖尿病、吸菸、肥胖、長期服用止痛藥的民眾，與「台灣腎臟醫學會」、衛教網站「腎事太平攻略」合作，進行趣味衛教，倡導正視目前的慢性腎臟病風險，及早行動。

第三針對早期慢性腎臟病患者，攜手「天亮醫療器材」、「新穎生醫」、「美商亞培（Abbott）」、亞洲最大糖尿病管理平台「智抗糖」、「臺北醫學大學新國民醫院」透過積極早篩，找出早期慢性腎臟病與糖尿病腎病變的患者，在腎功能惡化前強化患者的慢病管理以及藥物控制，延緩腎功能惡化，降低住院風險及延後洗腎危機。第四階段對於「末期腎臟病前期（Pre-ESRD）」患者，則由「台灣腎臟醫學會」、中興大學育成團隊「元氣腎食堂」、「中國醫藥大學附設醫院大數據中心」與「長佳智能」合作，透過數據整合與符合流程的AI開發，照護病患腎臟健康並延緩末期腎病，改善病患生活品質。第五階段對於「末期腎臟病」患者，則與「巨生生醫」、「明基佳世達集團的明基透析」、「醫強科技」、「翔安生醫科技」、「台北榮總」、「衛福部雙和醫院」共同合作，提供洗腎患者在透析所需的醫療器材、監控分析與改善方案 。