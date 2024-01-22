《盤後解析》台北股匯雙響炮 法人：小心「鷹」影再現

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【時報記者任珮云台北報導】台股今天在黃仁勳旋風拉動伺服器概念股飆漲下，終場指數上漲133.58點，以17815.1點收盤，漲幅0.75%；但多檔AI概念股漲停，包括技嘉(2376)、麗臺(2465)、緯穎(6669)、台星科(3265)、台光電(2383)及奇鋐(3017)等均收漲停板，成交量也近4000億元，達3956.46億元。新台幣匯價今午盤以31.349元暫收，升值9.1分，盤中一度升抵31.249，強升1.91角。

台股今天以電腦周邊和半導體族群成交量最顯著，電腦周邊成交量達33%，半導體成交量也達30%；資金仍明顯聚焦在科技股。法人分析，台股上周初原本跌破橫盤區間，但周五迅速拉升，從跌破季線變成站上月線，周五大漲憑藉的是台積電(2330)大牛的利多，但此項利多已經為市場吸收。

本周開盤，由AI族群帶動偏強勢整理，後續觀察AI題材的多頭力道。

法人特別提醒，要注意美國FED轉鷹的事實。去年12月FED主席鮑威爾發出升息循環告終的訊息，導致美股樂觀氣氛膨脹，對於三月降息充滿期待，不過美國通膨還在下降過程，樂觀情緒不利抑制需求，因此FED官員近期談話都在壓抑樂觀預期，首先三月降息的預期機率由過去近80%降到如今的5成左右，再者10年期美債殖利率衝上4.14%，美國科技股在AI領域繼續上漲，不平衡的現象有待調整。

基於市場仍有多項變數與FED態度，再加上春節即將放長假，建議抱持謹慎，持股不宜過多，如果有接近17000點缺口可逢低承接。