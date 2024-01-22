緯創子公司聚焦企業人才 發布「未來人才塑造所」2024培訓攻略

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緯創（3231）集團旗下專注於B2B培訓的緯育（TibaMe for Business），近日發布「未來人才塑造所」2024年培訓產品目錄，以「教育即服務」的解決方案，協助企業培訓未來所需人才，進而賦能人才、打造企業韌性，透過新技術、新商業、新管理，提供企業數位優化解方，達成人才永續願景。

因應AI時代來臨、其應用百花齊放之際，緯育推出「緯育微軟學院」，包含Microsoft 365、GitHub Copilot、Copilot in Excel、PowerPoint、Azure認證等課程，針對數位工作者以及IT開發人員實際工作時遭遇的痛點，手把手教學，使其得以用新科技輕鬆解決工作上常遇到的問題。

緯育亦從國際商務、數位行銷、顧客導向與服務創新，到產品開發與商機洞察一網打盡，更因應企業增加對東南亞布局，推出越南語課程，同時利用AI製課技術，把各種培訓課程轉換為英語、越語或泰語，從字幕到老師的講述，都可以更換自如，而且不會出現老師口型和語音不連貫的狀況，幫助其在企業落地東南亞時，能具備溝通與領導能力。

在新管理層面，緯育從2023年一整年企業數位課程排行榜觀察，企業最迫切需求的三大課程分別是高效邏輯思考、跨世代溝通、專案管理。為使人才能通曉這些關鍵議題所需技能，緯育從永續與友善職場環境、員工議題與領導實務、目標管理與決策思維、建立敏捷團隊著手，協助人才在AI與缺工雙重衝擊下，依然可以為企業做好管理。

目前緯育一站式解決方案的實績從傳產製造業、汽車業、金融業、服務業、醫療與生技產業、國營企業、政府機關、非營利法人組織，到各級學校，已累積超過300家企業導入顧問式專案、2,700家企業派訓。