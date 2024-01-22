彰化「多多龍提燈」網拍價飆1500元 縣府喊話：別買也別賣！

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彰化縣政府舉辦2024彰化月影燈季，與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」大受歡迎，前面開幕與卦山村舉辦親子活動共發送4000個，吸引民眾爭相排隊，近日在網路有民眾拿出來賣價格飆破1500元，縣府城觀處表示，提燈是縣府文宣品免費贈送，接下來還有情人節與元宵節會發放，呼籲鄉親別轉售也不要買，發揮公民素養。

彰化月影燈季已經是每年春節彰化必訪走春景點，跨年度活動都是在年底點燈，一路從跨年亮到元旦、春節至元宵，今年30日晚間點燈，持續亮到明年3月3日，而今年發放的小提燈，有別於以往紙燈籠，今年採免組裝PVC塑膠氣球的燈籠，吸引民眾排隊搶收藏。

而縣府接連2波發放都吸引超過千名鄉親排隊，排隊隊伍都超過500公尺以上，近日有民眾在網拍發現有民眾拿出來賣，引發熱議，縣府城觀處表示，「多多龍提燈」是為了活動準備贈送給鄉親，呼籲大家發揮公民素養，不買也不賣，維護所有鄉親權益。

縣府城觀處說，接下來想要拿到多多龍提燈還有機會，包括元宵節與情人節都會發放，不過數量無法確定，前幾次發放人氣爆滿，只能拜託廠商加緊趕工，屆時歡迎所有鄉親來現場領取，能感受元宵節氣氛，還能賞燈，千萬不要用買的。